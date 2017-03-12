منذ طفولتي وأنا أقدم أعمالاً فنية تبث التفاؤل وتحض على الأخلاق الحميدة والقيم الجميلة

عبدالحميد الخطيب

«نحن بحاجة ماسة هذه الأيام الى المبادرات التي تهدف الى تنمية الجوانب الإيجابية والإنسانية والقيمية في مجتمعاتنا العربية»، بهذه الكلمات أبدت النجمة القديرة هدى حسين إعجابها الشديد بمبادرة «صناع الأمل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كأكبر مبادرة عربية لتكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وقالت حسين، في تصريح لـ«الأنباء»: اذا كان هناك من يستحق الحصول على جائزة عن المبادرات الإنسانية فهو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاهتمامه الدائم بنشر التفاؤل والأمل بين الشعوب، مستدركة: ما أحوجنا الآن الى بث روح السعادة بين الناس، وتقديم النماذج المشرفة في هذا الجانب ليكونوا قدوة لإكمال طريق العمل الإيجابي لخدمة البشرية.

وعن كونها أول فنانة عربية تنضم الى المبادرة، قالت: لقد ارتأيت انه يمكنني المشاركة في مبادرة قوية إنسانيا مثل «صناع الأمل»، خصوصا انني منذ طفولتي وانا اقدم أعمالا فنية تبث التفاؤل وتحض على الأخلاق الحميدة والقيم الجميلة، بدليل ان هناك أجيالا متعددة تربت وتعلمت من هذه الاعمال. وأردفت النجمة القديرة: لا يهم من يفوز بالجائزة، المهم ان تكون حافزا للآخرين، لكي يقوموا بالأفعال الإيجابية والتي تنعكس على المجتمع كله.

وبعد إعلان هدى حسين الانضمام الى مبادرة «صناع الأمل» تحت شعار «اغرس قيمة تبني أجيال»، انهال عليها متابعوها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واثنى الكثيرون على هذه الخطوة، لاسيما انه مشهود لها بالأعمال الفنية الراقية التي تقدم رسائل مهمة وقيما انسانية يستفيد منها الجمهور سواء في المسرح او التلفزيون او السينما، وأكدوا انهم معها بقلوبهم، ودعوا لها بالتوفيق.

يذكر ان هدف مبادرة «صناع الأمل» إلقاء الضوء على ومضات الأمل المنتشرة في عالمنا العربي، والتي لمع من خلالها رجال ونساء من مختلف الأعمار عملوا بروح متفانية وقلوب نقية من أجل خدمة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم، وستقوم المبادرة بدعم العاملين في المجالات الإنسانية والخيرية ماديا ومعنويا، وإبراز دورهم الفعال في المجتمع، كي يواصلوا مسيرتهم المعطاءة التي تسهم في بناء مجتمع ينعم بالرقي والازدهار في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والعمل الشبابي والعمل التطوعي والإعلام الجديد.