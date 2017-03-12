انطلقت بروفات القراءة لمسرحية «فانتازيا»، وهو اول عمل مسرحي جماهيري يقام على دار الأوبرا الكويتية، والمقرر عرضها في مسرح الدراما التابع لمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي اعتبارا من 31 الجاري حتى 10 أبريل، بمعدل عرض يوميا يقدم في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكان فريق العمل الفني لـ «فانتازيا» قد قام بجولة لمسرح الدراما بصحبة المخرج القدير احمد الدوغجي (المشرف الفني على العمل)، وذلك للاطلاع على كل تفاصيل مسرح الدراما، وشهدت بروفات القراءة حضور كل نجوم العمل وبانتظار انضمام الفنان الكبير سعد الفرج إلى أفراد الطاقم خلال الأيام المقبلة.

وتحكي المسرحية عن مملكة غير موجودة على كوكب الأرض يكتشف حاكمها وجود فساد داخل قصر الحكم ويعمل على القضاء عليه بمساعدة مجموعة من أفراد الشعب، ويشارك فيها الفنان الكبير سعد الفرج، احمد إيراج، شهد الياسين، عبدالله بهمن، سلطان الفرج، إبراهيم الشيخلي، احمد التمار، سامي مهاوش، سعاد الحسيني، محمد الفيلكاوي، فيصل الزامل، ويلعب دور الراوي الاعلامية ايمان نجم، والمسرحية من انتاج مركز عبدالله الرويشد بالتعاون مع شركة اندبندنس للانتاج الفني والمسرحي، اشراف إداري معصومة عبدالكريم، مدير الفرقة خالد شاهر، ديكور شركة جندل للديكور م.صلاح بوشهري، صوت فريد خالد، إضاءة محمد مهنا فوزي، إدارة مالية ياسر عبدالغفار، توزيع موسيقي حسن رئيسي، رئيس اللجنة الإعلامية محمد جمعة، مخرج منفذ جاسم العازمي، مساعد مخرج طلال الكندري، إخراج علي بدر رضا وعلي جاسم العلي، تأليف وإشراف عام بندر طلال السعيد.