كشف الفنان سامو زين انه يجسد ما يقرب من 20 شخصية طوال حلقات مسلسله الجديد «طعم الدنيا»، والذي انطلق تصويره منذ أيام، وسيتم عرضه بعيدا عن السباق الرمضاني المقبل.

وقال زين، في تصريحات صحافية له، انه قام بالتحضير للعمل على مدار أكثر من شهر سابق، وذلك من أجل تحديد ملامح كل شخصية سيتم تقديمها، وأن الحكم في النهاية سيكون للجمهور، معبرا عن سعادته بالعمل مع مخرج مثل عبدالعزيز حشاد وأيضا المنتج ممدوح شاهين الذي لديه خبرة كبيرة في العمل الدرامي، مشيرا الى انه قد حصل على كورس تمثيل العام الماضي مع المخرج الكبير علي بدرخان، من أجل اكتسابه المزيد من الخبرة في عالم التمثيل.

جدير بالذكر ان مسلسل «طعم الدنيا» تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ويشارك في بطولته بجوار سامو زين الفنانة علا غانم وأحمد هارون وعدد آخر من النجوم.