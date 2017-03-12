شهدت العاصمة السعودية الرياض الخميس الماضي تألقا لنجمي الخليج العربي «فنان العرب» محمد عبده و«سندباد الأغنية» راشد الماجد، حيث اشتعل مسرح الملك فهد الثقافي لساعات على نغمات ودلال الحضور، وسط أجواء طربية مفعمة بالترفيه.

بدأ الحفل مع الماجد وهو يغني «عاش سلمان» وسط تفاعل الجمهور بكل حماس معه في مشهد رائع، وقدم بعد ذلك باقة من أجمل الأغاني، منها «سألنا عنك، انت غير الناس، لربما، مسافر، علمتني وشلون أحب، شرطان الذهب، أحلى، ويلاه» وغيرها الكثير من اعماله الجميلة.

وبعد أن انتهى «السندباد» من وصلته الغنائية، اعتلى «فنان العرب» محمد عبده خشبة المسرح، وسط أصوات الحماس والتشجيع، وبدأ بـ«سمعا وطاعة»، ليزيد من حماس الجمهور الذي ردد معه كلماتها، وتوالت بعد ذلك الأغاني التي سحرت الحضور، ومنها: «نجد، آه ما أرق الرياض، غريب الدار، جمرة غضى، أبي منه الخبر، ردي سلامي، مجموعة إنسان، أيوه».

وفي مفاجأة للجمهور قدم «فنان العرب» و«السندباد» دويتو تغنيا فيه: «إنت ما مثلك بالدنيا بلد.. والله ما ما مثلك بالدنيا بلد»، وتوشحا بالعلم السعودي في مشهد بهيج، وتلته أغنية في دعم وحب الجيش السعودي وودعا الجمهور بعد ليلة رائعة من الطرب الاصيل.