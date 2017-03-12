أثار ظهور النجمة رانيا يوسف في أحدث جلسة تصوير لها الكثير من التأويلات بأنها أجرت جراحات تجميلية في وجهها، بالرغم من أن رانيا طالما ظهرت منذ بداية تمثيلها بالملامح نفسها، ولكن التعليقات جاءت بأنها قررت أن تغير ملامحها لأن التجميل بات موضة العصر.

وفي هذا الصدد، أكدت رانيا يوسف أنها لم تختلف في صورها الأخيرة إطلاقا عن السابق، وتابعت بأنها شخصية صريحة ولا تخفي شيئا في حياتها، وبالتالي إن قررت أن تجري أي عملية تجميل فستعلن عن ذلك ولن يكون سرا، مشددة على أنها لم تغير ملامحها منذ انطلاقتها حتى اليوم، وتتحدى أن يكون هناك أي تغيير في ملامحها، مضيفة أنها لا ترى أنها بحاجة إلى ذلك وأنها من الأشخاص الذين يحبون أن يحافظوا على ملامحهم من خلال الغذاء الصحي المتوازن والفيتامينات والاهتمام بالرياضة.

وعما إن كانت ستلجأ إلى عمليات التجميل مع التقدم في السن، ردت بأنها لا تخشى التقدم في السن لأنه أمر طبيعي، ولكن لا يمكن أن تفكر اليوم إن كانت ستجري عملية تجميل، بل ستترك الأمر للوقت، مؤكدة انها شخصية متصالحة مع نفسها كثيرا، ونصحت من يحاول إطلاق شائعات بكونها أجرت عملية تجميل بأن يدقق جيدا قبل إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة.

في سياق منفصل، تخوض رانيا يوسف تجربة المسلسلات الإذاعية للمرة الأولى، وأشارت الى انها بدأت في الفترة الأخيرة مسلسل «البخيل هو أنا»، وقالت إن الفنان محمد هنيدي هو من أقنعها بخوض هذه التجربة، معتبرة انها تجربة مثيرة للاهتمام، ونفت أن يكون العمل هو نفس قصة مسلسل «البخيل وأنا» التي سبق أن قدمها الفنان فريد شوقي في عمل تلفزيوني، مشيرة الى ان العمل جديد وقصته مختلفة تماما.