كشفت الفنانة بلقيس أنها باشرت بتحضير ألبومها الغنائي الجديد وسيضم 12 أغنية، حيث سيتضمن عدة ألوان غنائية.

وستعيد بلقيس تجربتها في الغناء اللبناني مرة ثانية بأغنية عنوانها «وبيرجعوا» من ألحان هشام بولس وتوزيع هادي شرارة، بعد نجاح أغنيتها اللبنانية السابقة «انت» من ألبومها السابق «زي ما أنا»، من كلمات أحمد ماضي وألحان عادل العراقي توزيع هادي شرارة، كما اختارت أغنية باللون العراقي كتجربة ثانية بعد نجاحها في أداء اللون العراقي في ألبومها السابق من خلال أغنية «يوي يوي».

وفي سياق آخر، أكدت بلقيس، حسب موقع «سيدتي نت»، أنها ليست حاملا وأن موضوع حملها حاليا مؤجل لحين أن يريد الله لها ذلك.