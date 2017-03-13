أعلن رئيس اللجنة العليا لمهرجان الكويت للتأليف المسرحي الفنان محمد الخضر، أن الدورة الثانية ستقام 27 الجاري، والذي يصادف يوم الاحتفال بيوم المسرح العالمي، وستكون باسم الفنان خالد النفيسي أحد أبرز رواد الحركة المسرحية في الكويت والذي يصادف يوم 27 مارس ذكرى وفاته عام 2009.

وقال الخضر ان اللجنة العليا للمهرجان تلقت عددا من النصوص المسرحية الجديدة لعدد من الكتاب الشباب.

وبعد عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المختصة بقراءة وإجازة النصوص المقدمة لها اعلنت عن فوز نصوص كل من: محمد راشد الحملي وفاز بالجائزة الأولى مناصفة مع نادية القناعي، وفازت فاطمة رمضان بالجائزة الثانية مناصفة مع عباس الحايك، وفازت غدير الخضر بالجائزة الثالثة مناصفة مع فجر صباح.

وسيقام الاحتفال بالمهرجان 27 الجاري على مسرح مركز عبدالعزيز حسين الثقافي بمشرف برعاية وحضور الامين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب د.بدر الدويش. وسيتم خلال الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والفنانين والاعلاميين ومن يمثلهم وخاصة اسم الفنان المسرحي الراحل خالد النفيسي.

هذا، وستعقد اللجنة العليا للمهرجان مؤتمرا صحافيا 20 الجاري للإعلان عن التفاصيل النهائية لفعاليات المهرجان واسماء الفائزين في المسابقة المسرحية والمكرمين في هذه الدورة.