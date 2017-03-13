إيزاك فهد: هذه الفعاليات تجسد سعينا لتحقيق رسالتنا والتزامنا بشعارنا «الترفيه دائماً»

أميرة عزام



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أعلنت «جراند سينماز»، سلسلة دور السينما الأسرع نموا في المنطقة، عن استضافتها نجما من ألمع نجوم هوليوود للمرة الأولى على الإطلاق في الكويت، لتستلهم القوة والتميز من شخصيته، حيث حل أنتوني دانييلز، الشهير بدور الرجل الآلي «سي بي-30» في سلسلة أفلام «حرب النجوم- ستار وورز»، ضيفا رئيسيا بين مجموعة كبيرة من النجوم حضروا حفل الغداء والعرض السينمائي الذي أقيم في مركز الحمرا الفاخر السبت الماضي. وكان من تنظيم شركة «واي اتش كي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وحضر الاحتفالية، إلى جانب دانييلز، الممثل والمخرج جوني كروز، والذي لعب دور البطولة في فيلم «سمول تايمرز» عام 2011 ومسلسل «ماتادور» عام 2014، والممثل والمنتج الياباني جاكو سبيس، المعروف بدوره في «ستريت فايتر: أساسينز فيست» و«أوفرووتش» (2016)، كما شهدت الفعالية التاريخية، والتي أقيمت في صالة «جراند كلاس»، حضور ألمع نجوم «الكوميكس» العالميين، إضافة إلى نخبة من المشاهير وكبار الشخصيات الكويتية.

وسار النجوم الثلاثة معا على البساط الأحمر في دار العرض، حيث توقفوا لالتقاط الصور والتحدث مع المعجبين، ليدخلوا بعدها إلى الصالة لحضور حفل الغداء بصحبة نخبة من الشخصيات الإعلامية. وشهد الحفل تكريم دانييلز، الذي لعب أيضا أدوار البطولة في عدد من المسلسلات المأخوذة من سلسلة أفلام «ستار وورز» الأسطورية، من قبل شركة «إتش واي كي إيفينتس».

وبعد حفل الغداء، عرضت «جراند سينماز» فيلم «لوجان»، وهو أحدث الإنتاجات السينمائية الضخمة المأخوذة عن قصص «الكوميكس»، بتقنية MX4D، ليكون مسك الختام للاحتفالية المميزة.

وفي معرض تعليقه على الاحتفالية، قال المدير الإقليمي لـ «جراند سينماز» بالشرق الأوسط إيزاك فهد: لطالما كانت «جراند سينماز» بيت النجوم والمشاهير، ولذا يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف نجما من نجوم هوليوود كأنتوني دانييلز، وتعد هذه الفعالية الأولى من نوعها في الكويت، لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، فهذه الفعاليات هي التي تجسد سعينا لتحقيق رسالتنا والتزامنا بشعارنا «الترفيه دائما».

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من دانييلز وسبيس وكروز حضروا في وقت سابق من اليوم نفسه فعالية «كوميكون»، وهي فعالية سنوية تحتفي بأبطال أعمال «الكوميكس» التي تمثل مكونا أساسيا من الثقافة الشعبية الكويتية.