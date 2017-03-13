خصصت الفنانة نيكول سابا وقتا للمعجبين، وأجابت عن كل أسئلتهم في دردشة مباشرة عبر «تويتر»، حيث تحدثت عن أعمالها ومشاريعها وهواياتها، وزوجها، وابنتها، وغيرها من المواضيع الأخرى.

وأشارت نيكول إلى أنها تتابع الأفلام العربية والأجنبية وتعيش عليها، وأن الدور المفضل لديها هو «شهرزاد»، لافتة الى ان عدم مشاركتها في الدراما اللبنانية سببه أنها تريد نصا جيدا، وتركيبة حلوة بمستوى جيد، ولا يقل عن مستوى أعمالها السابقة، كما أشارت الى أنها تحب مسلسل «عصابة بابا وماما»، لأنها تميل إلى «اللايت كوميدي»، ملمحة الى أن أصعب دور قدمته في مسيرتها، هو دورها في مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة».

وأوضحت انها ستسجل أغنية تسويقية بعنوان «الضمير»، وأن شارة مسلسل «ولاد تسعة» بصوت الفنانة بوسي، نافية معرفتها بموعد عرض تتمة المسلسل، وقالت: «ربما بعد رمضان»، وأعلنت أن «مذكرات عشيقة سابقة» سيعرض في بداية أبريل المقبل، وأنها تقرأ حاليا سيناريو سوريا جديدا، ملمحة الى انه يمكن ان تشارك طوني عيسى تجربة تقديم «دويتو» غنائي مشترك، بعدما اجتمعا في التمثيل، كما أثنت على أداء أمل بوشوشة التمثيلي، ودعت لها أن تقوم بالسلامة من حملها.



وأكدت نيكول انها تحب الغناء والتمثيل، وتحقق نفسها في كلا المجالين، كاشفة عن تحضيرها لأغنيتين باللهجتين المصرية واللبنانية، وأنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء، لما كانت اختارت إلا أن تكون فنانة. وعن الأعمال المفضلة لديها لزوجها يوسف الخال وشقيقتها، اختارت «عندما تشرق الشمس» و«عشق النساء»، وقالت ان أكثر ما تحبه في زوجها، أنه «يكملها»، موضحة أنها يمكن أن تجتمع معه في عمل واحد قريبا، شرط ان يصب اجتماعهما في مصلحة العمل.



ولفتت سابا الى أن أكثر ما يخيفها هو الطيران، وأن الرسم كان الهواية المفضلة عندها في طفولتها، ولكنها كانت تكره مادة الرياضيات، كما أكدت أن لندن هي المدينة التي تحب أن تسافر إليها دائما، وقالت ان الكشري هي الأكلة المصرية المفضلة عندها.



أما عن أكثر موقف محرج تعرضت له في حياتها فقالت: «كنت أحيي أحد الأعراس، وانكسر كعب الحذاء فأكملت الغناء حافية»، مشيرة إلى ان وجه طفلتها هو الشيء الذي تحمد ربها عليه عندما تستيقظ صباحا، مؤكدة انها تفضل أن تعمل ابنتها في مهنة أخرى بعيدا عن التمثيل، لأنه مجال متعب ويأخذ كل وقت الفنان، ويسرق منه راحته وحريته.

وأوضحت، انها عودت نفسها على ان تكون في حالة جيدة عندما تستيقظ صباحا، لأن التصوير بات يستغرق كل أيامها، ملحمة الى أن برجها هو السرطان، والأسود هو اللون المفضل عندها، كما أكدت أنها من مشجعي «برشلونة»، وتحب رياضة «الباسكت»، وتميل إلى حضور رياضة المصارعة، كما اعتبرت أن الطريقة الوحيدة التي تتعامل بها مع كارهيها هي التجاهل.



وعن سر جمالها قالت: «إنه وراثي»، مؤكدة أن لا شيء يمكن أن يبكيها، وتابعت: «لا شيء أجمل من الابتسامة».«مذكرات عشيقة سابقة» الأصعب في مسيرتي.. وأحب «عصابة بابا وماما»

الطريقة الوحيدة التي أتعامل بها مع من يكرهني هي التجاهل

أشجع «برشلونة».. وأميل إلى حضور رياضة المصارعة