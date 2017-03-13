أكدت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أن أكثر ما يستفزها هو الاستخفاف بذكائها لأنها تشعر بأن هذا الأمر إهانة لها، وقالت: «أي شخص يحاول كسرك وتدميرك عليك أن تكون على قدر المسؤولية لتتخطى هذه المشكلة بمساعدة الله»، مشيرة إلى أنها لا تنزعج من النقد الذي تتلقاه ولكنها تتضايق من «قلة الأدب» التي تصدر من البعض.

وأعلنت نادين، في دردشة مع معجبيها على «انستغرام»، أنها قامت بفسخ خطوبتها من حبيبها الذي لايزال مجهولا، مشيرة إلى أنه مازالت تربطها علاقة صداقة معه، وهو الشخص الذي سيفضل إلى جانبها، حتى لو أراد كل واحد أن يكمل حياته وحده، واعترفت بأن مسلسل «الشقيقتان» الذي يعرض لها حاليا عبر «LBC» أدت دورها فيه باحترافية عالية، كاشفة عن إطلالة قريبة لها مع هشام حداد في برنامج «لهون وبس» الذي يعرض على المحطة نفسها.

وكشفت أن الكوميديا تليق بها ولكنها لم تجد بعد المسلسل الذي يليق لتخوض هذه التجربة من جديد، كما أعلنت أنها ندمت على تجربة «لو ما انقطعت الكهربا» رغم أنه حصد مشاهدات كثيرة. وعن وصف أحدهم لها بـ«وحشة الشاشة»، قالت: «هذه الكلمة كبيرة ويا رب أكون أستحقها».

ولم يخل لقاء نادين بجمهورها من التطرق إلى أغنية كليب ميريام كلينك وجاد خليفة الأخيرة، حيث جددت نادين رفضها لهذا الفن، وقالت: «كلينك على ما يبدو أرادت أن تنقل لنا رسالة ما بأن تقوم بتوعيتنا بأن الفن هكذا أصبح، ولكن نشكر وزيري العدل والإعلام اللذين تحركا لردع كلينك عن تحقيق ما تريده».

وردا على سؤال، حول فن هيفاء وهبي، ردت: «أقدر فن هيفاء وهي كانت حالة ولاتزال، وهيفاء لم تصدر أي أغنية تحمل إيحاءات مثيرة وأوجه لها معايدة بمناسبة عيد ميلادها». وعن الفنانة ليال عبود وصفت صوتها بأنه جميل، وقالت: «نحن فخورون بكل من يقدم فنا جميلا».

وحول ما ترتديه من ملابس، أجابت: «ليس من المهم أن تكون ثياب الفنان تتخطى آلاف الدولارات، يمكنه أن يبدو بمظهر جميل من خلال صرف مبلغ ضئيل»، موجهة رسالة للذين ينفقون الكثير من المال على إطلالاتهم: «لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك، حتى لا تجد نفسك يوما أرخص مما ترتدي!».