قام البنك التجاري الكويتي بالإعلان عن حملة «يا زين تراثنا» للسنة السادسة عبر محطة نبض الكويت (88.8FM) وقد تمت تغطية الحملة إذاعيا عبر برنامج «عندنا سمره» الذي يهتم بالتراث الكويتي ويتم بثه كل يوم سبت مساء، حيث هدف البنك- ضمن فعاليات الحملة- إلى اطلاع المستمعين على أكبر قدر من المعلومات التراثية وتعريف جيل اليوم والغد بالتقاليد والعادات الشعبية القديمة التي عايشها الرعيل الأول من أهل الكويت.

وبهذه المناسبة حلت مساعدة المدير العام - إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع ضيفة على برنامج «عندنا سمره» حيث قام مقدم البرنامج المذيع خالد الأنصاري بطرح العديد من الأسئلة حول التراث الكويتي القديم وجهود البنك لإحياء التراث والموروث الشعبي، وقامت أماني الورع بدورها بتعريف المستمعين بأهداف الحملة التي تأتي مكملة لجهود «التجاري» المكرسة لإحياء التراث الكويتي القديم والتذكير بأهمية العادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي، مبينة أن التراث الكويتي القديم، وإن تنوعت مظاهره، يعكس الكثير من حياة شعب الكويت والأجيال في الماضي من حيث همومها وآمالها ومدى تأقلمها مع الحياة في الماضي.

وتابعت أماني الورع موضحة أن اسم البنك التجاري الكويتي قد ارتبط منذ فترة طويلة تزيد على ربع قرن بإحياء التراث الكويتي القديم وباتت للبنك بصمة واضحة في هذا المضمار من خلال الرزنامات السنوية التي يصدرها البنك ومن خلال مطبوعاته المختلفة التي تعكس صورا حية عن التراث الكويتي القديم.

وقد تخلل البرنامج استضافة الباحث في التراث الكويتي خالد الرشيد الذي قام بتقديم شرح واف عن التراث والمأثور الشعبي الكويتي القديم.

وفي ختام الحلقة تقدمت أسرة برنامج «عندنا سمره» بالشكر الجزيل للبنك التجاري الكويتي على رعايته للبرنامج وكذلك لأماني الورع على ما قدمته من معلومات حول حملة «يازين تراثنا» وجهود البنك التجاري في هذا الاتجاه وكذلك للباحث في التراث الكويتي خالد الرشيد.