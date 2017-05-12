سماح جمال

«نفسي مسدودة من الوسط الفني ومن المنتجين»، تلك كانت بداية حديث الفنان القدير حسين المنصور لـ «الأنباء»، وقال: للأسف مقومات الوسط الفني اختلفت بل اختلفت كثيرا، خاصة بعد دخول مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أريد التعميم لأنه تبقى هناك مجموعة من الفنانين والصناع والمنتجين الذين يعملون وفق الأسس الفنية التي نُشئنا عليها.

وتابع المنصور: ومع انتشار الواسطة بات البعض يتعامل بمنطق «شيء مقابل شيء»، لكن بالنهاية أنا متأكد من أن الأمور ستسير نحو الأفضل، لافتا الى أن تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أقل من السابق بصورة كبيرة، وانه يتواجد فقط ليتواصل مع الجمهور بين الحين والآخر، وأردف: للأسف أصبحنا نعيش في زمن يقيس فيه بعض المنتجين نجومية الفنانين بعدد متابعيهم عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

هذا، ونفى المنصور وجود خلاف مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله، مؤكدا أن العلاقة الأسرية التي تجمعهما أكبر بكثير من كل ما قد يتردد، وقال: أعتبر أم طلال بمنزلة أخت كبيرة وآخذ رأيها في كثير من الأمور حتى غير الفنية، وعدم تعاوننا معا في الفترة الأخيرة يرجع الى عدم مناسبة الأعمال التي عرضت علي، من ناحية الدور أو حتى الأجر.

من جهة أخرى، أكد المنصور أن مسلسل «حبابة» مازال قائما، لكن تأخر الكاتب عبدالرحمن الصالح في إنهاء الحلقات أدى الى تأجيل التصوير، وتابع: رغم ذلك نعمل حاليا على المسلسل وقد نقوم بتصويره وعرضه خارج رمضان أو في الموسم الرمضاني، والمخرج منصور حسين المنصور يعمل هذه الفترة على باقي تجهيزات العمل، خاصة انه يضم حلقات منفصلة متصلة.

وأشار حسين المنصور الى انه اكتفى بالمشاركة في مسلسل واحد هذا العام وهو «دموع الأفاعي»، الذي يقدم فيه شخصية تراجيدية، لافتا الى انه لون لم يقدمه منذ فترة، مرجعا أسباب اقتصار مشاركته على عمل واحد الى العارض الصحي الذي ألمّ به في الفترة الماضية، والى انه لم يرغب في تصوير أكثر من عمل في وقت متزامن.