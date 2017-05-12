حسن البلام حالة استثنائية وسيجمعنا تعاون كوميدي بعد رمضان

سماح جمال

انتهى المخرج خالد راضي الفضلي من تصوير مسلسله «سيل وهيل» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني على شاشة تلفزيون الكويت، والعمل من تأليف البيرق، وبطولة حسن البلام، انتصار الشراح، أحمد العونان، محمد جابر، محمد الرمضان، فهد البناي، شهد الياسين، نورة العميري، عبدالعزيز النصار، طارق الحربي، زيد السويداء، وتدور أحداثه في حقبة زمنية ماضية وغير محددة أو مرتبطة بفترة بعينها أو مكان محدد، ويتناول مجموعة من القضايا والقصص في إطار كوميدي.

وأكد الفضلي أن العمل يهدف الى إعلاء راية الكوميديا التي تحترم عقل المشاهد، وترسم البسمة على وجوه الأسرة، وأردف قائلا: الطريف ان الفنانين انفسهم في بعض المشاهد كانوا لا يسيطرون على انفسهم من الضحك، بل وصلوا الى مراحل «الضحك الهستيري»، ولقد تركت بعضا من هذه المشاهد وهم يضحكون داخل العمل، لتكون إشارة عاكسة لما كان يدور في كواليس العمل.

وأشار الى أن أجواء التصوير التي جاءت في فصل الصيف ومع درجات حرارة مرتفعة، إلا أن روح المودة والاحترام التي سادت بين فريق العمل هي التي خلقت أجواء أسرية بينهم، وأضاف: التصوير كان في منطقة الصليبية، حيث بنى الفنان حسن البلام قرية كاملة مجهزة بمبلغ وصل الى 22 ألف دينار كويتي، بعد أن أخذنا التصاريح اللازمة، لافتا إلى أن مشاركة الفنانين طارق الحربي وزيد السويداء تركت أثرا إيجابيا على العمل، خاصة أنها التجربة الاحترافية الدرامية الأولى لهما، مشددا على انه يراهن عليهما لما يتمتعان به من فطرة تمثيلية كوميدية.

واكد ان اللهجات ستتنوع في المسلسل بحكم تنوع الفنانين الموجودين فيه، ولن تكون هناك لهجة موحدة، وأوضح: لو طلبت من الممثلين التركيز على اللهجة سيتشتت تركيزهم بين الأداء وطريقة الإلقاء من ناحية، ومن ناحية أخرى سيحترق «الافيه» من كثرة الإعادة، ولا يجب أن نغفل هنا أن الكويت يوجد بها تنوع وثراء في اللهجات.

وأشاد الفضلي بالتعاون مع الفنان حسن البلام، قائلا: أكن كل الاحترام لكل العاملين في الوسط الفني، ولكن الفنان حسن البلام حالة استثنائية بكل المقاييس، وسيجمعنا تعاون جديد بعد شهر رمضان في عمل كوميدي آخر.