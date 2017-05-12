لميس نجم: الورشة قدمت للمشاركين الخبرة العملية في الرسوم المتحركة

خلود أبو المجد

كرمت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» المشاركين في ورشة التصميم الحركي «Motion Graphic» ووزعت عليهم شهادات التقدير. وقدمت الورشة لميس نجم برعاية «الداو»، حيث أقيمت على مدار يومين ولمدة 8 ساعات بمشاركة عدد من الطلاب أعمارهم 16 سنة فما فوق.

وقدمت الورشة المكثفة للمصممين والرسامين المبتدئين مبادئ وعناصر التصميم الحركي، بحيث يستطيع الطالب تعلم المبادئ الأساسية للتصميم وكيفية دمج الرسوم التوضيحية وتحريك الرسوم.

وأفادت لميس بأن «الموشن غرافيك» هو فن إيصال المعلومات بالصور والرموز ويعتمد على تحريك التصميمات باستخدام أحد برامج المونتاج والتعديل لإخراجها بالنهاية على هيئة فيديو مضاف له بعض المؤثرات الصوتية والمرئية.

وأكدت ان الورشة قدمت للمشاركين الخبرة العملية في الرسوم المتحركة باعتبارها واحدة من أفضل وسائل الاتصال التي يمكنها توصيل الرسالة بطريقة ممتعة من خلال الصور، الحركة، والصوت.

وقالت: هذا الفن وسيلة تفاعلية جدا ذات قدرة عالية على جذب الجمهور سواء في أعمال فنية أو الدعاية للعلامات التجارية لهذا يجب أن نعطيه اهتماما كبيرا ونشجع الشباب على ممارسته لإيجاد وخلق فرص وظيفية عصرية في مجالات التسويق والإعلان وغيرها.