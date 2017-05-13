اعتذرت عن «حياة ثانية» لهذه الأسباب!





حاورتها: دلال العياف

لمياء طارق، امرأة راقية في الحوار، أنيقة في التعبير والردود، رشيقة المنظر، تتمتع بشياكة اللوك الخارجي، وبما ان الداخلي يلمع ذهبا فذلك ينعكس عليها خارجيا بالتأكيد، لمياء فنانة خلوقة صاحبة ابتسامة رائعة وروح طيبة بعيدة عن كل ما يثير اللغط والقلقلة، ولا تقحم نفسها فيما لا يعنيها، فهي تهتم بنفسها وبعملها وأسرتها فقط.



الفنانة الجميلة التي لها مخزون فني قمة في الروعة، لمياء طارق دعتنا لحضور «كولليكشن» باسمها من تصميم المصممة الكويتية عالية السهيم، حيث أذهلت التصاميم المبتكرة السيدات المتواجدات وكانت خطوط الموضة متنوعة.



«الأنباء» تجولت في أروقة أتيليه السهيم، وكان من بين الحضور الشيخة بشاير الصباح وفاطمة الحسينان رئيسة قسم السينما في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعدد من سيدات المجتمع، وانتهزنا الفرصة والتقينا بالفنانة لمياء طارق، فكان هذا الحوار:

بما أن شهر رمضان قريب بلغنا الله وإياك بكل خير وصفاء ومحبة، نراك تركزين على الأزياء.. أين الجانب الفني؟

٭ أولا أشكر جريدتكم الغراء على عنوتها وتقصيها ومتابعتها واهتمامها بالفن والفنانين وهذا شيء ليس بجديد على «الأنباء» الحبيبة، وثانيا بالنسبة للأعمال الفنية بصراحة لضيق الوقت لن أدخل اي عمل لهذا الموسم، لأن «الكولليكشن» أخذ كل وقتي تقريبا، من 5 الى 6 شهور بين سفر وبحث عن الأجمل والأرقى للخامات والتصاميم، وهذا شيء جديد بالنسبة لي ويأخذ وقتا، ولابد من التأني بالاختيار لتكون النتيجة بمستوى يليق بالذوق العام، وبكل صدق أنا أعترف بالمقولة التي تقول «صاحب بالين چذاب» يا اني أركز بالتصوير أو أركز بالتصميم، فيجب ان أعطي لكل شيء حقه، وعلشان أقدر أبرز واطلع شي يشبهني ويليق باسمي وبنفس الوقت يليق «برومانتس كولليكشن».

سمعنا انه من المفترض ان تدخلي لوكيشن تصوير مسلسل جديد لكن لن يعرض، ما السبب؟

٭ للأمانة المسلسل اللي انا حبيته وحسيت فيه وكنت من المفترض اني أصوره السنة اللي فاتت بشهر نوفمبر او ديسمبر لم تجزه الرقابة وقتها، ولكن من حسن الحظ تمت إجازته وسأدخل لوكيشن التصوير بعد العيد مباشرة، ولا أعرف ما إذا كان سيعرض لرمضان أم لا، فهذا الشيء ليس بيد الفنان لكن بيد الشركة المنتجة والقناة التي ستشتري العمل.

اعتذرت عن مسلسل «حياة ثانية» هل لنا ان نعرف الأسباب؟

٭ نعم اعتذرت لظروف السفر، كونه سيصور في دبي، وأنا ليس لدي الوقت ان أتواجد هناك على مدى شهور، بالإضافة الى انشغالي بمجموعة الأزياء التي يجب ان أقدمها بشكل لائق.

هل هناك عمل مسرحي كوننا منذ زمن لم نر لمياء على خشبة مسرح؟

٭ يفترض انه كان هناك مشروع مسرحية لعيد الفطر لكن ما صار نصيب وما اتفقنا.

نرى الفنانة لمياء طارق تشكل ثنائيا جميلا مع المصممة الراقية عالية السهيم.. ما سبب ارتباطك هذا؟

٭ للأمانة أحب عالية وأحب ما تنقشه وما تفصله، فما ترسمه من تصاميم كأنه رسم بخط ماسي يليق فيني، وهي تفهمني وتفهم ذوقي وتلبسني بطريقة أنا أعشقها، وهي صديقة رائعة أتمنى لها كل التوفيق، وأن تستمر بنجاحات لا مثيل لها لأنها تستاهل.