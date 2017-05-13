بعدما تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لمجموعة من الانتقادات بسبب أغنيتها الجديدة «آه من الغرام» رد جمهورها على كل الأقاويل من خلال فيديو قديم لها.

وكان بعض الناشطين اعتبروا أن نجوى استعانت بأغنيات لزملائها، لطرح هذه الأغنية، ولم تبتكر أي شيء جديد.

وتداول عشاق شمس الأغنية اللبنانية، فيديو قديما لها من مقابلة صغيرة أجرتها خلال برنامج «شط بحر الهوى»، وقالت كرم، التي ترددت في الكشف عن اسم الألبوم: «أقول أمامهم الأغاني التي اخترتها، فأجدهم قاموا بأغاني شبيهة.. مش حلو، مش حلو.. إذا ما بدكن تتعاملوا مع مبدعين ما تسموا حالكن فنانين».

وختمت: «عيب إذا أنا بسمعكن شي تآخدو نفس العنوان ونفس الموضوع».