مفرح الشمري

Mefrehs@

عندما تجد شبابا في هذا الوطن همهم الأول والأخير هو المحافظة على وحدة الوطن ويدعون الى تكاتف جميع طوائفه للدفاع عنه هنا يجب على الجميع دعمهم حتى تصل رسالتهم للجميع في ظل المتغيرات التي تحصل حولنا من قتل ودمار للانسانية وخراب للأوطان.

من هؤلاء الشباب «الأخوان م» الذين قاموا بإنتاج وتنفيذ فيلم «صحوة» الذي يتضمن رسالة جميلة للمحافظة على هذا الوطن وابنائه من الذين يستغلونهم لتخريبه وبث الرعب في نفوس اهله الطيبين.

فيلم«صحوة» بمنزلة دعوة صادقة من «الاخوان م» لأهل هذا الوطن المعطاء لمعرفة من عدوهم الحقيقي المتربص بهم والذي يسعى جاهدا ببث الفتنة بينهم للوصول الى هدفه في تخريب هذا الوطن وترويع ابنائه، دعوة من شباب يحبون وطنهم ويسعون للمحافظة عليه من خلال هذا الفيلم التوعوي لمعرفة حقيقة فكر الإرهاب ومن وراءه داخليا وخارجيا.

على الرغم من فكرة الفيلم البسيطة، ولكنني سعدت بما شاهدته من جهد كبير من قبل «الاخوان م» ومن شارك معهم في هذا الفيلم الذي اقل ما يوصف به انه يجعل الضمير في أوج استيقاظه حتى يدفع الإنسان إلى التمييز فيما إذا كان عمله خطأ أم صوابا أو التمييز بين ما هو حق وما هو باطل، من خلال قصة الفيلم التي تدور حول شاب يدعى «فهد» فقد والدته في ظروف غامضة واضطر الى ترك الدراسة والعمل كسائق تاكسي من اجل ان يصرف على اخيه الصغير، ومن خلال احد المشاوير يتعرف فهد على رجل اعمال ويعرض عليه وظيفة براتب مغر فيتغير مجرى حياته، ولكن بعد فترة يكتشف فهد انه قد تورط في العمل لصالح احدى المنظمات الإرهابية.

وينساق شيئا فشيئا لهذا الفكر الشيطاني الذي يطلب منه «شياطينه» قتل شقيقه «المقعد» لانه لا يصلي ولكن اثناء تنفيذ هذه المهمة الصعبة «صحا» ضمير «فهد» واتجه لاحد الاطباء النفسيين لمعالجته حيث طلب منه هذا الطبيب ابلاغ الجهات المعنية للمحافظة على شباب الوطن من هذا الفكر الشيطاني فجاءت نهاية الفيلم مثيرة بالقبض على جماعة الفكر الشيطاني التي سعت لتخريب الوطن وترويع اهله من افعالهم الدنيئة.

الفيلم يستحق الدعم من جهات الدولة وجميع الوسائل الاعلامية لانه فيلم يحمل بين طياته الكثير من الرسائل التوعوية للمحافظة على هذا الوطن وابنائه ونتمنى ان يعرض هذا الفيلم في دور السينما المحلية لانه يخاطب فئة مهمة بالمجتمع وهم الشباب ويدعوهم عدم الانسياق لاغراءات الحياة مهما كانت الظروف.

اخيرا تحية لفريق عمل فيلم «صحوة» معاذ المجيبل، مالك المجيبل، عبدالعزيز الزنكوي، محمد سعد نعمة، محمد السويدي، عمر السويدي، عبدالرزاق حرير، راكان الشمري ومحمد صلاح المجيبل على هذا المجهود في تنفيذ مشاهد الفيلم.