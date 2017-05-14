دشنت شركة IFLIX خدماتها في السوق الكويتي لتكون ضمن 18 دولة في العالم التي تتيح لعملائها مشاهدة الفيديوهات من آلاف المسلسلات التلفزيونية والأفلام، بالإضافة الى العروض الحصرية والاعمال الفنية الحائزة جوائز عالمية وذلك عند الطلب مقابل اشتراك شهري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة IFLIX بالكويت والبحرين بشار الاستاد إن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها من حيث المحتوى المتنوع، بالإضافة الى أفضل البرامج المحلية والإقليمية لتوفر للمستخدمين التسلية القصوى عند الطلب سواء للمشاهدة عبر الإنترنت او للتحميل، حيث يمكن لمشتركي IFLIX مشاهدة المحتوى عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول، الكمبيوتر اللوحي والتلفزيون في أي وقت وأي مكان.

وأضاف الاستاد: هناك مليار مشترك IFLIX في 18 دولة في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط من بينها ماليزيا والفلبين وتايلاند واندونيسيا وسريلانكا وسلطنة بروناي وجزر المالديف وباكستان والأردن والعراق والمملكة، وفيتنام وميانمار والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والسودان، لافتا الى أن الشركة تعتزم التوسع في أسواق ومناطق جديدة في الشهور المقبلة.

وكشف الاستاد عن ان IFLIX تقدم لعملائها مشاهدة مكتبة كاملة من المحتوى المرئي ما بين كبرى أفلام هوليوود والمسلسلات والأفلام العربية الإقليمية والتركية والكثير من العروض التلفزيونية والسينمائية المحلية، من بينها برامج وأفلام تعرض لأول مرة على خمس أجهزة بحد أقصى.

وعن أهم مميزات البرنامج، أوضح الاستاد ان مكتبة IFLIX تحوي آلاف الساعات من أفضل أنواع المحتوى المرئي العالمي والآسيوي والمحلي، بالإضافة الى القدرة على مشاركة الإشراك بين أكثر من مستخدم ومشاهدة عرضين مختلفين على جهازين منفصلين في الوقت نفسه لكل حساب، كما يمكن تحميل العروض المفضلة لمشاهدتها دون الاتصال بالإنترنت.

وأوضح الاستاد انه يمكن للمستخدم تحميل ما شاء على أجهزة أبل واندرويد، من بينها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث تسمح خاصية «التحميل والمشاهدة دون الإنترنت» لمشركتي IFLIX بتحميل كل أنواع المحتوى والاستمتاع به دون الاتصال بالإنترنت ودون استهلاك باقات الإنترنت على أي جهاز دون رسوم إضافية.

من جانبها، قالت المديرة العلاقات العامة والتسويق هند الناهض إن خاصية «القوائم» تضمن قوائم موضوعة مجمعة من أكثر من 150 شخصية شهيرة ورموز فنية في انحاء المنطقة، بالإضافة الى «مجموعات» منتقاة بحسب المزاج الشخصي والعناوين الأكثر شهرة لدى المتفرجين.

وأضافت الناهض ان كل المسلسلات الجديدة المعروضة على منصة IFLIX متوافرة بخاصية الصورة عالية الوضوح من بينها العروض الأكثر شهرة والحصرية مثل «The Magicians» التي تعرض في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة بالإضافة الى المسلسلات والأفلام الشهيرة.

وذكرت الناهض ان هناك العديد من الشركاء من شركات الاتصالات وفي مقدمتها شركة «زين» في الكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية والسودان و«PTCL» في باكستان UMobil, Telekom Malaysia, Digi, Celcom بماليزيا وPhilippine Long Distance Company (PLDT) and Smart في الفلبين وTelkom Indonesia and Indosat Ooredoo بإندونيسيا وTrue Corporation في تايلند وDialog Axiata بسريلانكا وDST في سلطنة بروناي واخيرا شركة Dhiraagu في جزر المالديف.