أحمد الفضلي

انتهت الفنانة القديرة انتصار الشراح من تصوير مشاهدها في اول أعمالها الكوميدية لحساب رمضان هذا العام المتمثل بالمسلسل الكوميدي «سيل وهيل» الذي صور مؤخرا في عدد من مناطق الكويت تمهيدا لعرضه عبر تلفزيون الكويت بالشهر الفضيل.

ويشكل العمل عودة انتصار الى الاعمال الكوميدية الرمضانية بعد فترة توقف قصيرة، حيث سبق ان شكلت العديد من الثنائيات مع نجوم الكوميديا المحلية في الأعمال الرمضانية قبل ان تتجه نحو الأعمال الدرامية وتعود هذا العام من خلال «سيل وهيل» وتلعب فيه دور البطولة الى جانب كوكبة من نجوم الكوميديا الكويتية بقيادة النجم حسن البلام الذي حرص على وجودها في العمل.

وتشكل الشراح اضافة كبيرة للمسلسل لكون اغلب الأسماء الأخرى المشاركة سبق ان اجتمعت في العديد من الأعمال مثل «عماكور» و«فص كلاص» وآخرها كان مسلسل «حارش وارش»، ويتكون طاقم العمل من المؤلف البيرق والمخرج خالد الفضلي ويشارك في البطولة، بخلاف انتصار والبلام، كل من الفنان القدير محمد جابر واحمد العونان وفهد البناي ومحمد رمضان ومبارك المانع وغدير السبتي وغيرهم من النجوم.

الجدير بالذكر ان انتصار تطل هذا العام على جمهورها بعملين آخرين بخلاف هذا العمل هما مسلسل «اقبال يوم اقبلت» والذي يجمعها بالفنانة القديرة هدى حسين ومسلسل درامي آخر يحمل عنوان «نهاية حلم» سبق ان حمل اسما آخر «حب في اسطنبول» وكلا العملين من المقرر عرضهما في السباق الرمضاني.