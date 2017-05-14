أحمد الفضلي

أعربت الفنانة والكاتبة القديرة أسمهان توفيق عن بالغ سعادتها بالاتصال الذي تلقته مؤخرا من العملاق عبدالحسين عبدالرضا، الذي قد يثمر عن تعاون فني يجمعهما في الأيام المقبلة من خلال نص مسلسل قامت بكتابته أسمهان مؤخرا.

وأفادت توفيق خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» من مكان إقامتها حاليا في العاصمة الأردنية (عمان) بأنها تلقت دعوة للقاء بوعدنان في مكان إقامته حاليا بالعاصمة المصرية (القاهرة)، الأمر الذي دفعها وعلى الفور الى السفر ولقائه وعرض ما لديها من نصوص خاصة بأعمال فنية.

وأضافت الفنانة والكاتبة القديرة أن بوعدنان جلس معها لوقت ليس بالقصير في القاهرة وتبادلا أطراف الحديث عن النصوص التي عرضتها عليه، وكذلك تبادلا الحديث عن العديد من الأمور الخاصة بالساحة الفنية المحلية والخليجية، واستعادا بعض الذكريات التي جمعتهما، خصوصا أن الاثنين سبق وأن جمعهما اكثر من عمل فني، لعل أبرزها مسرحية «على هامان يا فرعون» التي لا تزال أغلب مشاهدها عالقة بأذهان الجمهور الكويتي والخليجي، خاصة أن المسرحية عرضت في الكويت وعدد من دول الخليج في ذلك الوقت وتعتبر من الأعمال الخالدة.