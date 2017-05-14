عبدالحميد الخطيب

زخم كبير وتنوع في البرامج والأعمال الدرامية بانتظار جمهور تلفزيون الكويت في شهر رمضان المبارك، ويعد التلفزيون حاليا لمفاجأة كبيرة بطلاها سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد و«القيثارة» نوال الكويتية، حيث علمت «الأنباء» أن أغنية جديدة سترى النور في الشهر الفضيل سيشدو بها النجمان الكبيران وستبث يوميا للجمهور.

وعلمت «الأنباء» أن الأغنية من ألحان مشعل العروج ويتم تصويرها في تركيا، وتحكي كلماتها عن شهر رمضان في الكويت والأجواء الجميلة التي يعيشها أهل الديرة في تلك الأيام المباركة مع التركيز على أهمية اتباع القيم في حياتنا.

وظهرت «القيثارة» نوال عبر «إنستغرام» في مجموعة فيديوهات وصور وهي تضع المكياج استعدادا لتصوير جديدها، معلقة عليها: «مساء الخير حبايبي.. من تجهيزات لتصوير أغنية لرمضان».

إلى ذلك، تجهز نوال لألبومها الجديد، حيث بدأت في اختيار كلمات الأغنيات التي ستضمها له، وكانت الفنانة قد أطلقت آخر ألبوماتها «نوال 2016» العام الماضي، وضم 15 اغنية هي: «ما مات حبي لك» و«ما بي أكون الصح» و«بابك وبابك» من كلمات تركي وألحان طارق محمد، «اكو مثلك؟» من كلمات الشاعر المخضرم بدر بورسلي وألحان مشعل العروج، «أرسبه» من كلمات محمد القرني ولحن مشعل العروج، «ما ابي» من كلمات رحاب وألحان مشعل العروج، «بسم السهر» من كلمات علي عسيري وألحان مشعل العروج، «اطوي الصفحة» من كلمات ساهر وألحان مشعل العروج، «مثل النسيم» من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، «صحيتني من نومي» من كلمات العالية وألحان ياسر بوعلي، «شوفوا منه» من كلمات قوس وألحان ياسر بوعلي، «يا وجه الله» من كلمات قوس وألحان ياسر بوعلي، «تألمنا» من كلمات تركي ال الشيخ وألحان ياسر بوعلي، «عيب عليك» من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي، «حالتي حالة» من كلمات توفيق أبوزهير وألحان مراد الكزناي، «هد بالك» من كلمات ساري وألحان رابح صقر، «نعمة من الله» من كلمات احمد الصانع، وألحان طلال سلامة، «لا جديد» من كلمات عبدالله بوراس وألحان ناصر الصالح، «سيبو من سابك» من كلمات مشرف العتابي وألحان المحب.

الجدير بالذكر، أن نوال اختارت من ألبومها الاخير اغنية «مثل النسيم» وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وتم عرض الكليب عبر القناة الرسمية لشركة «روتانا» على موقع «يوتيوب»، وصورته في رومانيا تحت إشراف المخرجة إنجي جمال.