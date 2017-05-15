«الأنباء» قفزت قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة لتصبح من أفضل الجرائد الخليجية والعربية

البرنامج أهم من المحطة.. وأفضّل «الثقافية والاجتماعية والحوارية» منها

أتأقلم مع كل الشخصيات ولا مشكلة مع أحد.. و«الفاشنستات» هواية أكثر منها مهنة

أميرة عزام - @amira3zzam

تميزت الاعلامية المتألقة سودابة علي بتصديها لتقديم اكبر المناسبات وبالقراءات الاذاعية وتقديم المهرجانات والاحتفالات، فأصبح صوتها احدى نغمات الاعلام الكويتي الذي تتواجد بين فرقه المرئية والسمعية بالإذاعة والتلفزيون من خلال عدة برامج ناجحة وتطمح سودابة للمزيد. «الأنباء» التقت الإعلامية سودابة علي في هذا الحوار الشائق، فإلى التفاصيل:

ما البرامج التي تعملين بها حاليا؟

٭ اقدم 3 برامج منها برنامج على الهواء وهو «من أغاني الأفلام» مع فاطمة الطباخ من إخراج منال الجار الله، وبرنامج «مقتطفات إذاعية» مع الزميل سعد الفندي والمخرج محمد المطبقي.

وبرنامج «من هذا الوطن» الذي يذاع على الهواء من الساعة السادسة حتى السابعة مع الزميل إبراهيم ماتقي.

ولماذا نجدكِ غائبة عن التلفزيون؟

٭ أنا مع التلفزيون من حين إلى حين ولم أخرج إطلاقا، احيانا تبث المهرجانات التي اقدمها على الهواء مباشرة على التلفزيون.

ما الأقرب الى قلبك الإذاعة أم التلفزيون أم المهرجانات؟

٭ لا أفضل شيئا على الآخر فكل عمل له متعته الخاصة.

من هو أفضل إعلامي قدمتِ معه؟

٭ أنا أتأقلم مع كل الشخصيات التي أعمل معها وليس لدي مشكلة مع احد.

حدثينا عن أصعب موقف لك بالإعلام؟

٭ برامج الهواء والمسرح، فأحيانا قد أتفاجأ بوجود أشياء جديدة لم تكن موجودة بالبرنامج لكن لم تحدث معي مواقف صعبة للغاية، فعندما تعملين بالإذاعة والتلفزيون حتى المواقف الصعبة تتحول إلى سهلة مع مرور الوقت.

من الإعلامي العربي الذي تأثرتِ به؟

٭ لقد استفدت من كل شخص أكبر وأفضل مني.

وما نوع البرامج التي تفضلينها؟

٭ أحب البرامج الإذاعية، خاصة التي عملت فترة طويلة بها، ولدي برنامج «من هذا الوطن» الذي يبث للسنة السابعة ولذلك اعتز به.

إذا طلب منك تقديم برنامج في دولة أخرى.. فأي دولة تفضلين؟

٭ هذا يعتمد على البرنامج الذي أقدمه، فالبرنامج بالنسبة لي أهم من المحطة.

ما البرنامج الذي تودين تقديمه؟

٭ أود تقديم برنامج بشكل وبفكرة جديدة، وأفضل البرامج الثقافية الاجتماعية والحوارية.

كم سنة عملتِ بالإعلام الكويتي؟

٭ ستة عشر عاما تقريبا.

أفضل شيء حدث لك بالإعلام؟

٭ هو أنني عرفت مجموعة كبيرة من الناس.

هل عرض عليك التمثيل؟ وهل ستقبلين؟

٭ لا، شخصيتي لا تتماشى مع التمثيل، والدور الوحيــد الــــذي يمكنني القيام به هو «إعلامية».

ما رأيك بـ «الفاشنستات»؟

٭ لا أرى داعيا للهجوم الكبير عليهن ففي كل المجالات هناك الجيد والسيئ، لكنني أعتقد أنها هواية أكثر من مهنة، فلا يمكننا أن نضع حدودا للناس تبعا لرؤيتنا الشخصية.

وما رأيك بمن يجمعون بين الإعلام والفن؟

٭ لا يمكن أن أعطي الرأي النهائي لأن هناك بعض الإعلاميين ممن يملكون ميولا فنية ولذلك لا يمكن أن نمنعهم.

كلمة اخيرة؟

٭ أشكر جريدة «الأنباء» وأحبها كثيرا، والشيء المميز بها أنها قفزت قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة لتصبح من افضل الجرائد الخليجية والعربية.