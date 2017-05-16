مفرح الشمري

Mefrehs@

يحرص الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح على ايجاد افكار مميزة لاستقطاب المستمعين داخليا وخارجيا للاستماع الى اذاعة الكويت بجميع محطاتها معتمدا على فريقه الاذاعي المتمكن من تنفيذ تلك الافكار، وعلى رأس هذا الفريق مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي المشهود له بالتميز دائما.

ومن تلك الافكار الذي سيستمتع بها مستمعو اذاعة الكويت في شهر رمضان المقبل المسلسلات الاذاعية التي يتصدى لبطولتها كبار الفنانين في الكويت مثل العملاق عبدالحسين عبدالرضا الذي قام ظهر امس بتسجيل مسلسله الاذاعي «عزوبي المول» تأليف أميرة نجم واخراج اسامة المزيعل وبطولة النجم داود حسين والنجمة هدى الخطيب وعبير الجندي وعلي العلي وابرار المفيدي ومشاري المجيبل وآخرون. المسلسل سيبث يوميا طوال شهر رمضان قبل الإفطار، وتتضمن أحداثه قضايا اجتماعية تطرح بأسلوب كوميدي هادف لتوصيل رسالة المسلسل. وأكد الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك لـ «الأنباء» ان استقطاب نجوم الفن للاذاعة الهدف منه المحافظة على تميز هذه الاذاعة العريقة التي تسعى دائما لتقديم الأفصل لمستمعيها داخليا وخارجيا.

وأضاف: سعدنا بتواجد العملاق عبدالحسين عبدالرضا في استديوهات الاذاعة لتسجيل مسلسله «عزوبي المول» الذي سيبث في رمضان المقبل بعد مشاركته معنا في الاعوام السابقة.

وعن المسلسلات التي تم تسجليها، ذكر المبارك مسلسل «عودة جحا» تأليف مشعل السعيد وهو من بطولة طارق العلي وسعاد علي ومنى شداد وآخرين ومن اخراج عبدالكريم اسماعيل بالاضافة الى مسلسل «مغارة سمسم» تأليف أحمد جوهر من بطولة ابراهيم الصلال واحمد جوهر وهدى حسين واخراج غادة السني ومسلسل «الرحلة» تأليف الكاتبة القديرة عواطف البدر وبطولة عبدالرحمن العقل وعبدالامام عبدالله وانتصار الشراح وباسمة حمادة ومن اخراج محمد الفرج، وهناك أعمال اخرى تضم كلا من الفنانين القديرين سعد الفرج وحياة الفهد وايضا الفنانة سعاد عبدالله. وعن مشاركة النجوم في الاعمال الاذاعية، قال: نحن نترجم توصيات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وزير الاعلام وايضا وكيل الوزارة طارق المزرم في استقطاب النجوم ليكونوا اضافة مميزة لاذاعة الكويت.