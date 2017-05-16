أحمد الفضلي

انتهى الفنان احمد السلمان من تصوير كافة مشاهده الخاصة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «صوف تحت حرير» الذي صور مؤخرا في عدد من مدن العاصمة الاماراتية ابوظبي بمشاركة نجوم الدراما الكويتية والإماراتية تمهيدا لعرضه في اكثر من قناة ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ويجسد السلمان أحد أدوار البطولة في العمل، الذي يعد احدث أعمال شركة المجموعة الفنية للانتاج الفني المملوكة للفنان والمنتج باسم عبدالامير، وتدور أحداثه حول أهمية وجود الأهل والعائلة في حياة الإنسان، حيث تشكل قوة كبيرة، وداعما حقيقيا لأي شخص، بعيدا عن قوى السلطة والمال.

ويشكل العمل تجربة جديدة للسلمان مع الكاتبة إيمان السلطان والمخرج محمد دحام الشمري، حيث سبق ان شاركهما في بطولة اكثر من عمل قبل ان يتم اختياره للمشاركة في بطولة هذا المسلسل إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والإماراتية ومنهم إلهام الفضالة وخالد أمين ومرعي الحليان وأحمد الأنصاري وأحمد إيراج وأحمد الهزيم ولطيفة المجرن وعبدالله البارون وحمد اشكناني وعبدالله السيف وفوز الشطي وغيرهم من الفنانين الشباب.