عبدالحميد الخطيب

تسببت المذيعة سازديل في حالة من الجدل بين الجمهور، عندما تحدثت مع الفنان خالد أمين عن «سر عزوف بعض الرجال والنساء عن الزواج»، حيث قالت سازديل إنها تريد أن تفعل مثل الإعلامية وفاء الكيلاني عندما طلبت تيم حسن للزواج فقام بالزواج منها بعد ثلاث سنوات، وعلق خالد: «لا تقولي بدك تزوجيني كمان، شنو صاير بالمذيعات هاليومين.. كل واحدة بتزوجني؟!»، فقالت له سازديل، أثناء استضافتها له في برنامج «عالسيف» بقناة العدالة: «لا ما بزوجك.. ولكن هل تقبل الزواج مني؟» فرد عليها الأمين وهو يضحك: «لا والله أنا ما أتزوج، مش عيب فيك، بس أنا ملف الزواج عندي مؤجل»، مؤكدا أن الحياة الأسرية يجب ان يكون فيها «نظام» يجمع الأب والأم والأبناء لمواصلة الحياة بشكل صحيح.

جدير بالذكر أن الفنان خالد أمين سيظهر في شهر رمضان المبارك في عملين، الأول هو مسلسل «ممنوع الوقوف» من تأليف محمد الكندري وإخراج البحريني علي العلي، وإنتاج باسم عبدالأمير، وهو عمل تراجيدي يطرح عددا من القضايا الإنسانية المهمة، ويشارك أمين في بطولته مع كل من: حمد العماني، إبراهيم الحساوي، فاطمة عبدالرحيم، ليلى عبدالله، محمد صفر، فهد باسم، إلهام علي وعدد آخر من النجوم، والثاني مسلسل «صوف تحت حرير» من تأليف ايمان سلطان وإخراج محمد دحام الشمري، ويناقش قضايا اجتماعية عائلية ويلعب فيه دور شخص استغلالي يتسبب في العديد من المشكلات لأسرته حتى يعود الى رشده ويصلح من أخطائه، ويقف فيه أمام: إلهام الفضالة، أحمد السلمان، أحمد الهزيم، لطيفة المجرن، أحمد إيراج، أحمد الهزيم، عبدالله البارون، حمد أشكناني، عبدالله السيف، فوز الشطي وغيرهم.