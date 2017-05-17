دلال العياف

الكاريكاتير فن عريق وله بعد عميق، فهو الذي يفسر حال البلد أو البشرية بأكملها في صورة تعكس الواقع تارة وتنفيسا عما يدور في داخل نفس الإنسان تارة اخرى، فريشة الفنان متصلة بروحه وعقله وما يعبر به من صدق، واليوم لدينا فنان قدير له بصمته في فن الكاريكاتير، وهو رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب، والذي قال لـ «الأنباء»: لدينا مسابقة رمضانية للفنانين والهواة تحمل عنوان «موضوع مفتوح عما يتعلق بشهر رمضان الفضيل»، بالتعاون مع شركة زين للاتصالات وسيتم تقديم الجوائز للرسامين من داخل الكويت في حين ستكون المشاركة من خارج الكويت شرفية فقط، وتقدم مجموعة من الهدايا تضم تلفونات اي فون وأرقاما ذهبية ستوزع على الفائزين أسبوعيا وسيتم الإعلان عن الفائز كل يوم سبت من الشهر الكريم.

وعن الاشتراك في المسابقة، قال ثلاب: عبر إرسال الأعمال على حساب الجمعية الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» وحسابها «KUWAITCARTOON@»، وكذلك عبر البريد الالكتروني الخاص بالجمعية «[email protected] » مع كتابة اسم المشترك ورقم التلفون، مشيرا إلى انه اعلن عن اعمار المشاركين على حسابه بـ «انستغرام» مع عمل هاشتاغ «#كاريكاتير_زين»، وقال: يحق للمشارك استخدام أي تقنية أو أي أسلوب يراه مناسبا للكاريكاتير.

وأوضح ان المسابقة ستحمل كل أسبوع من الشهر الكريم موضوعا كاريكاتيريا مختلفا، حيث يتناول الأسبوع الأول موضوع مشتريات رمضان وبداية الشهر الفضيل، والأسبوع الثاني القرقيعان والمسلسلات الرمضانية، والثالث عن عيد الفطر، وأضاف: الفائز الأول سيحصل على اي فون 7 والفائزان الثاني والثالث على خط ذهبي، والجوائز مقدمة من شركة زين للاتصالات.

واختتم ثلاب بأنه سيتم إعلان الفائزين كل يوم سبت مساء، وتبدأ المسابقة الجديدة صباح يوم الأحد، وآخر موعد لتسليم الرسومات كل يوم جمعة، وقال: سيشرف على المسابقة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، وطريقة التقييم (التكوين الفني - حداثة الفكرة - مستوى الدلالة - الإبهار).