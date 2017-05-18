بشار جاسم

ينتظر المخرج المميز مناف عبدال بفارغ الصبر عرض مسلسله «تعبت أراضيك» بشهر رمضان المبارك، حيث انه تحدى نفسه في إخراج هذا العمل وبسببه رفض العديد من النصوص الدرامية، خاصة انه وجد نفسه في قصة العمل.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، يقول مناف: «بمسلسل «تعبت أراضيك» تحديت نفسي ورفضت اكثر من عمل، لأن القصة شدتني جدا، واستخدمت فيه احدث التقنيات ومنها عدسات الكاميرا «ماستر برايم» وأحدث التكنولوجيا المتطلبة للتصوير منها «الفلاي كام»، وهي طائرة تستخدم في المشهد بطريقة سينمائية جديدة، والمسلسل راح يكون نقلة في مسيرتي الفنية لما يحمله من قيمة والعمل شارك فيه 46 منهم عبدالرحمن العقل، زهرة عرفات، طيف، ملاك، أحلام حسن، نور، مشاري البلام، محسن القفاص، عبدالرحمن الدين، شيلاء سبت، ابرار سبت، حسين المهدي، عقيل الرئيسي، فرح الهادي، أميرة النجدي ومحسن القفاص، وهو من تأليف عبدالله الرومي، وأتمنى ان يحوز رضا الجمهور».

وتابع عبدال: «سيعرض المسلسل في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وأنا شايف ان الوقت مناسب لجمعة الاسرة، وأحب بدوري أن اشكر وزارة الاعلام لإعطاء الشباب الكويتي فرصة للعمل، كما اشكر وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم ومجيد الجزاف وكيل التلفزيون على الدعم المعنوي لي وللعمل لإظهاره بالشكل المناسب والجيد على شاشة تلفزيون الكويت».