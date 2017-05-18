مفرح الشمري

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ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان العربي لمسرح الطفل في دورته الخامسة الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عرضت فرقة الجيل الواعي امس الاول مسرحية «السرداب العجيب»، تأليف وإخراج هاني عبدالصمد على خشبة مسرح الدسمة.

جسدت شخوص العرض مجموعة كبيرة من الشباب العاشق للمسرح منهم شملان المجيبل، مبارك الرندي، فهد الخياط، محمد بو ملك، محمد الشطي، عبدالعزيز القديري، سارة البلوشي، شيخة المطيري وآخرون، وتصدت لتصميم أزياء المسرحية شهد العبيد، بينما تصدى للمؤثرات المؤلف والمخرج هاني عبدالصمد.

تبدأ المسرحية من خلال سفر مواطن اختير سفيرا للنوايا الحسنة لإلقاء كلمة في مؤتمر السلام العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة، وكانت برفقته ابنته «سارة» حتى تتعرف على الأمم المتحدة وتعويدها على العمل الإنساني، وما إن تحط قدماه برفقة ابنته شقته المخصصة له يطلب منها التحضير والبحث عن اسم مهم يمكن له أن يتحدث عنه في كلمته أمام العالم، وعندما يذهب لقضاء بعض الأمور يترك ابنته التي تبدأ في التفكير حول أسماء الشخصيات التي تستحق أن يتحدث والدها عنها لتتخذ المسرحية مسارا آخر عندما تجد «سارة» نفسها في سرداب وتكتشف بعض الشخصيات التاريخية التي كان لها دور في قضايا الإنسان، وهم الخوارزمي العالم الشهير، وأينشتاين عالم الفيزياء الكبير، والفارس عنتر بن شداد، وليلى التي أنقذت جدتها من الذئب، لتبدأ معهم حوارا طويلا ينتهي بمطالبتها من هذه الشخصيات مساعدتها في البحث عن المفتاح الذهبي لتنقذ البشرية على حد قولها.

وتتواصل اللعبة عندما يقوم الحارس «جون»، وهو شخص جاهل وغير متعلم، بفتح صناديق الأشرار فرعون والذئب وهتلر وهولاكو، ويريد أن يكون هو المسؤول والمدير، لكنه لا يعلم ان فعلته تلك ستكون وبالا عليه وعلى الآخرين من حوله، حيث يقوم الذئب بمحاولات شرسة للقضاء على ليلى، أما هولاكو وفرعون وهتلر فكل منهم يريد السيادة والانتصار، ويتمكنون من حبس ليلى في القفص، طالبين من الشخصيات المحبة للخير إعطاءهم المفتاح الذهبي.

ووسط انحباس أنفاس الحضور الذين يتابعون هذه اللعبة الجميلة، يبدأ الخوارزمي وأينشتاين وعنتر بن شداد في فك رموز الأسئلة الصعبة والبحث عن حلول لإنقاذ البشرية من الشرور، ومن الأمور الجميلة أن المؤلف جعل لكل منهم دورا يلعبه، وكان اختياره لتلك الشخصيات مبررا وليس عشوائيا.

وتكشف سارة في النهاية عن نفسها وعن البلد الذي أتت منه وهو الكويت لتؤكد أن الكويت بلد محب للسلام، وأن قائده هو «قائد الإنسانية»، وان الكويت استفادت من العلوم الإنسانية والفيزياء وسخرت قوتها وخيراتها لخدمة الإنسان ونشر السلام في ربوع العالم، فتطلب «سارة» من الحارس «جون» أن يعود إلى الدراسة وتحصيل العلم لأن العلم هو الذي يحقق للإنسان طموحه وأهدافه، ويقتنع «جون» بذلك بعد ان طلب من الخوارزمي وعنتر وأينشتاين مساعدته، ويوافقون على أن يأتي إليهم في كل ليلة كي يتعلم.

تحمل فكرة المسرحية في طياتها الدعوة إلى السلام والعلم والخير، وتنبذ العنف والشر، وقد نجح مؤلفها ومخرجها الفنان هاني عبدالصمد في تقديم نص تربوي فيه الكثير من الإشارات الإيجابية والرموز المعبرة.



ومن النقاط المضيئة في العرض المسرحي الأداء الجميل للممثلة سارة البلوشي، ويعتبر العرض بمنزلة مولد لسارة كممثلة تمتلك موهبة فذة وقدرة على الوقوف على خشبة المسرح بقوة، كما انها نجحت في مخاطبة الأطفال بلغة قريبة من مداركهم فاستحقت التصفيق أكثر من مرة.