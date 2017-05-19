نشر الفنان الكويتي طارق العلي عبر حسابه على «إنستغرام» فيديو يظهر فيه الفنان نبيل شعيل وهو يرقد على سريره في المستشفى.

وأشار خلاله إلى أنه خضع لعملية جراحية عاجلة في أحد مستشفيات الكويت. وقال: «الحمد لله العملية اتكللت بالنجاح».

يُذكر أن بلبل الخليج يعاني منذ أشهر من آلام في ظهره وركبته، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

ومن المرتقب أن يبقى في المستشفى لبضعة أيام إلى أن تستقر حالته. وسيخضع بعد ذلك للعلاج الفيزيائي.

وقد قام عدد من الفنانين والشخصيات العامة بزيارته للاطمئنان إلى صحته. ومن أبرز هؤلاء الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الذي نشر صورة جمعته وشعيل.

يُذكر أن الفنان الكويتي شارك أخيراً في الحفل الذي نظمته شركة «روتانا» تكريماً للموسيقار السعودي ممدوح سيف على مسرح عبد الحسين عبد الرضا في الكويت .