نشر الممثل عبدالله بوشهري مقاطع فيديو على “سناب شات” وهو يطبج لزوجته وجبة “المجبوس” الشهيرة .

وعبر الشاب عن سعادته لقيامه بهذا الامر، ممازحاً جمهوره خلال وضع المكونات وتحريكها قائلاً: “تعلموا مني الطبخ وليش الدايت كم مرة نعيش كلوا كل شيء”.

وشرح الشاب مراحل تحضير الطبق، وكيف قدمه بأطباق له ولزوجته.

وفي مقطع ثاني، ظهر مع ابنته وهي تأكل الكاتو وكان يتعامل معها بطرافة ووجهها مليء بالكريمة الا انه لم يمنعها من ذلك وابقاها تلعب بقالب الحلوى.

يذكر أن بوشهري يخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2017 بمسلسل “اليوم الأسود”.