خلود أبوالمجد

بإطلالة جميلة وناعمة كانت المفاجأة بظهور الفنانة المعتزلة زينب العسكري ضمن لقاء برفقة الإعلامية بوسي شلبي في برنامجها «أحلى النجوم» الذي يعرض على شاشة قناة المحور المصرية، والتي خصصت حلقتها لمهرجان «الرواد» الذي أقيم في دبي مؤخرا.

وعبرت العسكري في حديثها عن سعادتها بتكريمها في المهرجان، خاصة أنه يأتي عن عملها في الجوانب الإنسانية، وجاء بعد اعتزال دام سبع سنوات لتتفرغ للأسرة والأولاد.

وقالت: ان الفن أناني ولا يتحمل أن يشاركه أي شيء، وكان قراري منذ بداية عملي في الفن أن أعتزل في اللحظة التي أتزوج فيها وأتفرغ تماما لتربية الأولاد لأنني أحبهم جدا، وحاليا أحاول التنسيق بين الاثنين ولكن بشكل ومفهوم آخر يضيف لرصيدي وحب الجمهور لي، وهذا من خلال الأعمال الإنسانية التي أقدمها وأشارك فيها.

وأوضحت العسكري أن إحساس الفنان بداخلها يتحرك حينما تجلس لتشاهد الأعمال الفنية التي تقدم وتشعر بأن المشهد كان يجب أن يقدم بطريقة مختلفة ليكون أفضل، وقالت ان هذا ما سيدفعها للعودة للعمل الفني من خلال الكتابة والإنتاج فقط، حرصا منها على عدم تعارض هذا مع مسؤولياتها كزوجة وأم، فشركتها «بنت المملكة» مازالت قائمة حتى الآن، لكن من الصعب جدا أن تعود كممثلة، مؤكدة أن بناتها يمتلكن الموهبة الفنية ولكنها تتمنى عدم التحاقهن بهذا المجال للتعب والمجهود الكبير المبذول فيه، وشددت على ان هذا في النهاية اختيارهن.

وعن المشاركات الخليجية في الآونة الأخيرة ضمن المهرجانات السينمائية، قالت: سعيدة بهذه الخطوة جدا وهذا الانفتاح على عالم السينما، ففي الوقت الذي كنت أعمل فيه كانوا يقومون بدعوتنا لهذه المهرجانات كضيوف شرف فقط، وكان يحز في خاطري جدا، وأتساءل: متى سنصل للمرحلة التي نصبح ضمن المنافسين؟ وكان عندي فكرة فيلم اسمه «أسر الملكة» كنت أتمنى تقديمه كممثلة لكني أدرس تقديمه ككاتبة ومنتجة في الفترة المقبلة.

وأعلنت العسكري في نهاية المقابلة أنها انتهت بالفعل من كتابة مسلسل «التمرد» والذي يحكي قصة الفتاة الخليجية التي تتمرد على مجتمعها، ولكنها حتى الآن لم تستقر على شخصية الفنانة التي ستقوم ببطولة هذا العمل، لأنها تبحث عن الفنانة التي يمكنها تقديم الإحساس ولا تعتمد على الشكل، ويدور في ذهنها الاستعانة بفنانة كويتية رفضت ذكر اسمها، ولكنها أكدت أنها الأقرب لبطولة هذا العمل بالنسبة لها، لأنها بعيدة عن التصنع وشكلها بسيط، وهذا ما يحتاجه هذا الدور.

ووجهت زينب العسكري في النهاية العسكري كلمة شكر لجمهورها الذي لولا دعمه المتواصل لها حتى بعد اعتزالها التمثيل ما كانت لتحافظ على مكانتها الفنية التي وصلت لها والتي جعلتها تكرم في مهرجان «الرواد» عن الأعمال الإنسانية التي تشارك فيها.