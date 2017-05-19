ضمن احتفالات الشارقة بمرور عشرين عاما على الدورة الأولى لجائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول، أقامت دائرة الثقافة والإعلام فعاليات ثقافية خاصة دعي إليها بعض الأسماء العربية التي حصلت على الجائزة في دورات سابقة للاحتفاء بهم والتعرف على منجزهم.

وقد تم تكريم الكاتبة أسماء الدعاس لحصولها على الجائزة في دورتها الرابعة عشرة، في فرع القصة القصيرة، عن مجموعتها القصصية «الأرض»، باعتبارها أول كويتية تفوز بجائزة الشارقة للإصدار الأول.

جدير بالذكر أن للدعاس إصدارات أخرى في مجال الشعر، بعنوان «دم كذب»، «مد الظل»، كما أنها تقدم العديد من الورش في كتابة القصة القصيرة للكبار، هذا بالإضافة إلى تجارب أخرى في الكتابة والقراءة للأطفال.