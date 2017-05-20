سلاف: وجود هذه الكوكبة الإعلامية العربية دليل التعافي الفني والثقافي في سورية

دمشق – هدى العبود

استقبلت العاصمة السورية امس الاول نخبة من نجوم العرب على مسرح دار الأوبرا وذلك لتكريمهم بمناسبة «عيد الفنانين السوريين»، ويعتبر الاحتفال خطوة مميزة وهامة على صعيد الثقافة والفن في سورية، حضر الحفل نخبة من الفنانين العرب من أبرزهم صباح المندلاوي نقيب الفنانين العراقيين، ونقيب السينمائيين المصريين مسعد فودة، ونقيب السينمائيين في لبنان صبحي سيف الدين، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر، وسمير فرج أمين سر نقابة السينمائيين المصريين، بالإضافة إلى قامات فنية سورية.

وبهذه المناسبة أكد نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان لـ«الأنباء»: ان الفن تكثيف واختصار لروح القيم النبيلة عند البشر، وهو يستند في إيصال هذه القيم إلى مرجعية جمالية ثابتة قوامها الإنسان مهما اختلفت أدوات الفنان.

وأضاف: اعتبر هذا العيد احتفاء بالإنسان الذي ينتمي إلى وطنه وهوائه ومائه وثقافته، ويقدم فنا حقيقيا، معربا عن فخره بالفنانين الذين صمدوا وناضلوا، وكانوا درعا للوطن وسندا له.

بدوره أكد فاروق الفيشاوي لـ«الأنباء»: انه سعيد بتواجده بمدينة الفن والثقافة والأدب، وإنني فخور بالتكريم الذي قدم لي، لأنه حقيقة تكريم من بلدي سورية، سورية التي كانت على الدوام يدا واحدة مع مصر. وختم: أدعو الله وأتمنى أن تعود سورية أجمل مما كانت عليه في السابق بهمة أبنائها.

بدورها قالت الفنانة الهام شاهين لــ«الأنباء»: إنني سعيدة جدا بتواجدي بهذا البلد الذي عانى من الإرهاب، واعتبره بلدي وموطني وأقدم التهاني للفنانين السوريين والعرب بهذا العيد الذي جمعنا، وإنني فخورة بالحصول على عضوية فخرية من نقابة الفنانين السوريين، وأضافت أن الفن لا يختلف أبدا عن الجندي الذي يحمل السلاح في محاربة الإرهاب، وختمت بأن هناك مهمة تقع على عاتق اتحاد العرب في مواجهة الإرهاب، وأن سورية ومصر جسد واحد على الدوام.

ولم يقتصر التكريم على ضيوف المهرجان بل كرمت هالة بيطار حرم الفنان الكبير دريد لحام من قبل د.مهدي دخل الله رئيس مكتب الثقافة والإعلام في القيادة القطرية بعضوية الشرف في النقابة نظرا لأنها من مؤسسي فرقة التلفزيون للفنون الشعبية وأول من ساهمت بتأسيسها.

كما قدم درع النقابة لكل من الفنانين سلاف فواخرجي وسلمى المصري والمخرج المهند كلثوم والموسيقار طاهر مامللي واعتبر الموسيقار الكبير سهيل عرفة من أهم فرسان التلحين في سورية وقدم له درع النقابة.

وقالت الفنانة سلاف فواخرجي لـ«الأنباء»: إن وجود هذه الكوكبة الإعلامية من مختلف البلدان العربية دليل التعافي الفني والثقافي في سورية.

وتضمن الحفل عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان «الفن السوري يستلهم الواقع ويدعو إلى الأمل في البقاء والاستمرار بسلاح الفن والثقافة والموسيقى»، كما تضمن فقرات موسيقية وغنائية بقيادة نائب نقيب الفنانين، الموسيقي هادي بقدونس، وغناء كل من مصطفى دوغمان، والفنانة نور عرقسوسي.