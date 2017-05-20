تونس قدمت «البجعات» في اليوم الأخير لعروض المسابقة الرسمية

مفرح الشمري Mefrehs@

تختتم الليلة الدورة الخامسة للمهرجان العربي لمسرح الطفل الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من الفترة 13 الى 20 الجاري وتضمنت مسابقته الرسمية 5 عروض مسرحية من الأردن وتونس و3 عروض كويتية لفرق خاصة، حيث ان هذه الدورة غابوا عنها الفرق المسرحية الاهلية لأسباب غير معروفة.

حفل الختام سيقام على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بحضور الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة والأمين المساعد لقطاع الفنون بالمجلس د.بدر الدويش وسيتضمن عرضا استعراضيا يسلط الضوء على الفرق المشاركة في هذه الدورة قبل اعلان اسماء المسرحيات الفائزة.

«البجعات» والحكم !

من جانب آخر، كان آخر عروض المسابقة الرسمية في الدورة الخامسة للمهرجان العربي لمسرح الطفل العرض التونسي «البجعات» من اعداد وإخراج حاتم المرعوب وتدور احداثها حول الساحرة الشريرة «مرجان» التي تتمكن من السيطرة على «الملك» والزواج منه بعد وفاة زوجته وأم أولاده ويساعدها على ذلك «جني البحار» و«جني السماء»، اما «جنية الأرض» والتي ظهرت على المسرح تظهر لها في هيئة امرأة عجوز رفضت الخنوع وأعلنت مقاومتها لمخططها الشرير.

النص الذي اعده مرعوب لم تكن قصته جديدة وإنما هي قصة يتناولها الجميع خصوصا عندما يتحدثون عن الخير والشر وكيف بالأخير ينتصر الخير بعد ان يقاوم الشر ولكن الجديد في هذا العمل هي «السنوغرافيا» الجميلة التي صممها وليد البريني والتي أجابت عن اسئلة كثيرة حملها العرض خصوصا في المشهد الاول الذي كان خاليا من اي تكوينات او ابهار لجذب الاطفال في متابعة العمل دون ملل!

أعطت السينوغرافيا بعدا جماليا للمتلقي بعد ان رأى من خلالها «الأمراء السبعة» في صورة خيالية كيف حولتهم الساحرة إلى «بجعات».. مع هؤلاء الأمراء/ البجعات، لم يكن لهم دور محوري في البناء الدرامي أو الصراع، فهم مجرد أداة للممارسة القوة أو لتخليق الصراع الذي يدور في الأساس بين «الساحرة» وبنت السلطان.

مسرحية «البجعات» تحمل بين طياتها فكرة جميلة وهي «انتصار الخير» ممثلا في بنت السلطان مهما كانت قوة العدو الذي امامه، لكن كان من المفترض ان يكون هناك مشهد يوضح للاطفال «معاقبة الشر» المتمثل في الساحرة، وللأسف هذا لم يحدث، فالساحرة التي استعرضت قوتها اختفت ببساطة لم تعاقب، ولم يظهر أنها أصيبت بمكروه، وهو ما يجعل المتفرج «الطفل» يشعر بأنها لم تهزم وأنها مازالت في القصر وقادرة على الانتصار!

يذكر ان المسرحية من تمثيل ريم هميسي، أماني مبروكي، فاطمة الزهراء المرواني، جاسم الكنزاري، وحسان الحناشي.