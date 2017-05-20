«فستان عرس» للكاتب حمد بدر تم تأجيل عرضه في رمضان المقبل بقرار من الجهة المنتجة للعمل

أحمد الفضلي

أعرب الفنان احمد العونان عن سعادته بالمشاركة والانتهاء مؤخرا من تصوير اولى تجاربه في الأعمال المصرية من خلال مشاركته للنجم مصطفى شعبان بعمل رمضاني سيحمل عنوان «اللهم اني صائم»، موضحا انه يجسد شخصية جديدة عليه في مشاركه تعتبر هي الأولى له في الأعمال المصرية وسيكون الدور بمنزلة مفاجأة لجمهوره وان العمل سيعرض عبر عدد من القنوات الفضائية العربية ومنها «ام بي سي» مصر طيلة أيام شهر رمضان المقبل.

كما انتهى الفنان الكوميدي احمد العونان من تصوير كل مشاريعه الفنية الخاصة بالسباق الرمضاني لهذا العام والمقرر ان يظهر من خلاله بثلاثة أعمال بعد تأجيل العمل الرابع من قبل الجهات المنتجة للعمل.

وأعرب العونان عن بالغ سعادته بالعودة من جديد للعمل مع الفنان حسن البلام من خلال مشاركته بالمسلسل الكوميدي الجديد «سيل وهيل» الذي يأتي بعد توقف البلام عن الأعمال الكوميدية في العام الماضي وبعد تقديمة في الاعوام السابقة لسلسلة أعمال كوميدية شهدت اغلبها مشاركة العونان وتألقه بأغلب هذه الأعمال ابرزها عملي «عماكور» و«فص كلاص».

وأفاد العونان خلال حديثه لـ«الأنباء» بأنه يراهن هذا العام على نجاح مسلسل «سيل وهيل» وتمكنه من منافسة كم كبير من الأعمال الكوميدية التي ستبث في رمضان هذا العام منها مسلسلات «بوطبيع» و«رمانة» لما يحتويه العمل على كم كبير من نجوم الكوميديا واغلبهم سبق ان عمل مع البلام وفريق المسلسل في عدة أعمال كوميدية سابقة منها تلفزيونية ومسرحية جميعها حققت النجاح.

واضاف انه يحرص على المشاركة في أعمال البلام والأمر ليس احتكارا بل ان ما يربطه بأعمال البلام الاجواء الرائعة التي تصور بها هذه الأعمال والتي غالبا ما تقف وراء نجاحها وغالبا ما يكون خافيا عن الجمهور.

واضاف العونان قائلا: «هناك عمل آخر يحمل عنوان «فستان عرس» للكاتب حمد بدر تم تأجيل عرضه في رمضان المقبل بقرار من الجهة المنتجة للعمل، خلاف هذا العمل انتهيت من تسجيل صوتي على شخصيتي في المسلسل الكرتوني «دكان بونواف» وهو عمل تم تنفيذه بشكل جيد واتوقع ان يكون ضمن قائمة الأعمال التي ستنافس في رمضان

وفيما يتعلق بالأعمال المسرحية ذكر العونان انه انضم الى طاقم المسرحية الاجتماعية الكوميدية «مبروك ما ياكم» المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل على مسرح نادي اليرموك أحد الأعمال المسرحية للنجم حسن البلام والتي شهدت مشاركة البلام طوال السنوات الخمس الماضية.