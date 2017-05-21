أميرة عزام

amira3zzam@

معدة ومقدمة برامج في إذاعة وتلفزيون الكويت، بدأت بالتلفزيون باعتباره التحدي الكبير، اذ ان الوقوف أمام الكاميرا ليس سهلا، ورغم انها خاضت هذا التحدي ونجحت فيه الا ان الاذاعة هي الأقرب لقلبها.



نشطت في الفترة الأخيرة ببرنامجها «هاشتاغ كويتي» وجديدها «events» انها الاعلامية لطيفة الفودري التي التقتها «الأنباء» في هذا الحوار.



فإلى التفاصيل:

أيهما الأقرب الى قلبك، الاذاعة ام التلفزيون؟ ولماذا؟

٭ الإذاعة مختلفة فهي تعطي ثقلا مهاريا للصوت أكثر لأن التعامل يكون مع الجمهور الذي ليست لديه صورة فيتفنن الإعلامي بروح الخيال ويطلق عنان مواهبه ليوصل صورته وإحساسه للمستمع، ولذلك الإذاعة هي الأقرب إلى قلبي، وان كان التلفزيون يجلب شعبية أكبر.

آخر برنامج لك؟

٭ «هاشتاغ كويتي» من اعدادي وتقديمي والهندسة الاذاعية جابر العجمي وإخراج مشعل العميرة، عملت به سنتين ولقد أنجزنا 96 حلقة بواقع 275 ضيفا والبرنامج يبرز أشهر «الهاشتاغات» النشطة على التواصل الاجتماعي، والحلقة الواحدة لا تقل عن ثلاثة مواضيع.

هل تتابعون «الهاشتاغات» داخل الكويت فقط؟

٭ في البداية كنا داخل الكويت لكن توسعنا لأن الكويت لديها علاقات خارجية وإقليمية، وفي برنامجنا لا نتكلم بالسياسة أو بالدين ولا بالفن أو الغناء لأن هذا النوع من التخصصات يحتاج محاورين لديهم معرفة معينة، بل مواضيع اجتماعية او ثقافية.

ما البرامج التلفزيونية التي قمت بتقديمها؟

٭ قدمت برنامجا بعنوان «اصنع ذاتك» وهو خاص بالتنمية البشرية والإنسانية وبرنامج «القوارير» والذي يهتم بشأن المرأة الناضجة، وقدمت «حور ونور»، وهو خاص بالفئة العمرية من 10 إلى 20 سنة، وبرنامجا رمضانيا بعنوان «جزء من» وهو روائي يقوم بتفسير قصة بالتنمية البشرية.

وما الذي تعملين عليه حاليا؟

٭ حاليا نحن نصور برنامجا سيبث بعد عيد الفطر واسمه «events»، وهذا برنامج خاص بطريقة تنظيم الفعاليات مثل المنتديات أو الحلقات النقاشية، اما برنامج «هاشتاغ كويتي» فسيتوقف خلال رمضان لأقدم برنامجا إذاعيا بعنوان «رمضان ويانا»، وهو عبارة عن 30 حلقة نستضيف فيها شخصيات اجتماعية، كل شخص سأسأله 15 سؤالا، وسوف يعطيني ثلاث إجابات، وأيضا سأقدم «انت في عيونهم» بجزئه الثاني، وهو خاص بالتنمية الذاتية والاجتماعية.

هل فكرت يوما ان الحجاب عائقا لك كإعلامية؟

٭ بالعكس حاليا هناك موضة خاصة للمحجبات، ولدينا «فاشنستات» محجبات، فالإعلام حاليا لم يعد حصريا على المرأة غير المحجبة.

أي البرامج تجدين فيها نفسك؟

٭ البرامج التي تناسبني هي الثقافية والتربوية والحوارية الجادة وخلال الانتخابات السابقة قمت بتقديم برنامج سياسي حواري على «اليوتيوب» مع مرشحين من مجلس الأمة.

تفكرين في التمثيل بيوم من الأيام؟

٭ لا لأنني لا أجد نفسي بالتمثيل، وأفضل تقديم رسالتي الإذاعية بالمجتمع.

إلى أين طموحك؟

٭ أمنيتي هي أن يكون لدي برنامجا يضم جمهورا كبيرا، وأن يضم البرنامج العديد من المستشارين في قضايا المجتمع وأن نطرح مشكلة جديدة بكل حلقة.

أكثر إعلامي تأثرت به؟

٭ لدي تأثر كبير بأوبرا وينفري.

ومن الإعلاميين العرب؟

٭ تأثرت كثيرا ببروين حبيب، وهي مقدمة برامج ثقافية على قناة دبي، وعندها قدرة على أن تحاور أكبر الشخصيات وأجد لدي ميولا للثقافة والأدب، وأود كذلك تقديم برنامج شعري، كما لا أنسى ان كلنا ترعرعنا على صوت منى طالب، ولا أحد ينسى ما قدمته وصوتها الرائع وكانت تلقي كل أنواع الشعر.

من تختارين مذيعا ليقدم معك البرامج؟

٭ زاهي وهبي من لبنان فهو شاعر قريب مني ونحن على تواصل ومن الكويت صقر البصمان.