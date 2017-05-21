تواجه الفنانة نجلاء بدر منذ سنوات شائعات عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة هيفاء وهبي، حيث كان يتردد أن هيفاء رفضت تسجيل لقاء تلفزيوني مع نجلاء خلال عملها بالعمل الإعلامي.

ورغم ان نجلاء نفت هذه الشائعات أكثر من مرة، لكنها عادت من جديد مؤخرا، وذلك بعد انتشار أخبار بأن نجلاء رفضت العمل مع هيفاء بمسلسلها الجديد «الحرباية».

وردت نجلاء على هذا الموضوع من خلال حسابها الخاص على «فيسبوك»، قائلة: «اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل «الحرباية» لانشغالي بتصوير مسلسلين، هما «رمضان كريم» و«30 يوم»، وترشحت للدور بدلا مني القمر دينا ومن المفترض ان تقدم دور شقيقة هيفاء».

وتدور أحداث مسلسل «الحرباية» حول فتاة من حي شعبي، تعيش خلافات مع شقيقتها الكبرى، وتتصاعد الأحداث عندما تقرر التمرد على حياتها، ويشارك في البطولة: محمود عبدالمغني، منذر رياحنة، محمد لطفي، دينا، وأحمد فؤاد سليم، وهو إخراج مريم محمدي.