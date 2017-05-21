جسدت «الكراكترات» النسائية على المسرح ولكن في التلفزيون قدمت أدواراً رجالية كثيرة

عبدالحميد الخطيب

تجربة مسرحية جديدة يخوضها الفنان سعيد الملا من خلال مسرحية «جنوب افريقيا» والتي ستقدمها مجموعة السلام الإعلامية للجمهور فترة عيد الفطر السعيد على مسرح نادي القادسية الرياضي، وقال الملا: «جنوب افريقيا» ستكون عملا مسرحيا مختلفا في كل تفاصيله ويحمل العديد من الأفكار غير التقليدية في المسرح الحديث، لافتا إلى أن حالة الإبهار التي ستكون في العرض يصعب وصفها، حيث يعمل فريق كبير من الآن لإعداد المسرح، ويتوقع أن يكون أهم عرض هذا الموسم.

وتدور المسرحية حول قبيلة بدائية تعاني من الجفاف بسبب ندرة المطر، فيقوم عدد من أبنائها بالهجرة وبعد أعوام يعود احد الأبناء ويسلب ارض الآباء والأجداد ويبيعها لمنتجع سياحي ويدور الصراع حول استرجاع الأرض، يوازيه صراع مجتمعي بين عائلات كويتية وخليجية كانت موجودة في هذا المنتجع، وتحدث مفارقات كوميدية.

وعن دوره في «جنوب افريقيا»، رد الملا: أجسد دورا نسائيا، ولكن بحلة جديدة وكوميديا أكثر سيستمتع بها الجمهور، مستدركا عند سؤاله عن اعتماده الدائم على لعب الشخصيات النسائية: جسدت عدة كراكترات نسائية على المسرح، ولكن في التلفزيون قدمت أدوارا رجالية كثيرة من بينها مسلسلا «الدعلة، كلثم وميثة»، مبينا انه يقدم ما يعرض عليه ويجد فيه موطئ قدم.

وحول الثنائي المميز الذي يقدمه دائما مع الفنان عبدالعزيز المسلم والفنانة هيا الشعيبي على خشبة المسرح، قال: تواجدي معهما سببه الكيمياء التي تجمعنا وحالة الحب التي تتواجد في الكواليس فلا نغضب من التعليق أو الإفيهات ولا توجد هناك حساسية، بالعكس نأخذها برحابة صدر، و«إحنا أكثر من اخوان وما نزعل من بعض».

وفيما يتعلق باختياره العمل مع مجموعة السلام الإعلامية، أكد انه شارك في العديد من الأعمال مع منتجين آخرين، لكنه يحب العمل مع المسلم، وتابع: «مسرح السلام» يصرف ببذخ لتقديم أعمال متميزة، بالإضافة إلى أن هناك رقابة على الجودة، والدليل أن هذا المسرح حصل على شهادة الجودة العالمية «الأيزو» تسع سنوات، مشيرا إلى أن العرض فيه حشود كبيرة ليس فقط من الفنانين ولكن هناك فريقا استعراضيا وآخر يقدم تعبيرا حركيا، فضلا عن الفريق الفني الذي يعمل بشكل متواصل خلف الكواليس.

وبسؤاله عن جديده في الدراما لهذا العام، أجاب سعيد الملا: أغيب عن رمضان هذه السنة، مؤكدا أنه «ابن المسرح» كونه أسهل ولا يحتاج للهجة معينة، بل يظهر الفنان من خلاله على الجمهور، مشددا على انه لا يعمل في المسرح من أجل الحصول على أموال وإنما لشغفه به.

يذكر أن مسرحية «جنوب أفريقيا» من تأليف وإخراج وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، ويشارك فيها كل من: هيا الشعيبي، أحلام حسن، عبدالله الباروني، أمل عباس، عبدالله المسلم وهاني الطباخ، بالإضافة إلى عدد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل)، ومصمم الديكور والأقنعة داود الشميمري، مصممة الأزياء منيرة الصلال، الموسيقى التصويرية مشعل المانع، كلمات الأشعار للشيخ دعيج الخليفة الصباح، الألحان للموسيقار عادل الفرحان، مصمم الآليات م.عبدالعزيز بوصخر، والحيوانات الوحشية أيمن الحذيفي، الغرافيك إياد اليحيى، مصمم الإضاءة ياسين فؤاد، مدير الإنتاج عبدالله المسلم وعبدالله الوزان، والفرقة الاستعراضية من مجموعة السلام الإعلامية وفرقة نيويورك الأميركية والتي تتضمن نحو 15 شخصا.