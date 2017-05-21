أحمد الفضلي

نفى الفنان القدير محمد المنصور وجود اي خلاف او سوء تفاهم بينه وبين النجمة هدى حسين او القائمين على المسلسل الدرامي الاجتماعي «اقبال يوم اقبلت» نتج عنه انسحابه من العمل الذي يوشك على الانتهاء من مرحلة المونتاج بعد تصوير جميع المشاهد.

وأكد المنصور خلال حديثه لـ «الأنباء» انه على علاقة رائعة مع هدى حسين وكذلك أغلب النجوم المشاركين في المسلسل، وأرجع أسباب اعتذاره عن المشاركة لظروفه الخاصة التي أجبرته على تقديم اعتذاره عن تصوير مشاهده في المسلسل بعد ان أعلن عن وجوده ضمن طاقم العمل وتجسيده لأحد أدوار البطولة.

وقال المنصور: ما أثير مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مشاكل او خلافات بيني وبين القائمين على المسلسل او النجمة هدى حسين كلام غير صحيح، حيث كنت على أتم الاستعداد للمشاركة في العمل قبل ان تحول ظروفي الخاصة بيني وبين المشاركة، وهو ما تفهمه طاقم المسلسل، متمنيا لهم التوفيق وتقديم عمل جيد ينافس في رمضان هذا العام.

وفيما يتعلق بإمكانية وجوده في رمضان من خلال تقديم برنامج تلفزيوني او اعمال فنية صورت خارج البلاد، قال انه سيغيب عن جمهوره هذا العام وسيعتبر نفسه باستراحة محارب وسيعود الى السباق الرمضاني عندما يجد الفرصة متاحة في العام المقبل او العام الذي يليه، موضحا انه لا يستعجل العودة ولا يؤمن بالظهور لمجرد الظهور.

وعن إمكانية رؤيته على خشبة المسرح في موسم عيد الفطر، أفاد المنصور بأنه لا يفكر في تجربة مسرحية جديدة في عيد الفطر في المسارح الكويتية، وان هناك مشروعا لتنفيذ جولة خليجية لطاقم عمل مسرحية «عرب تويت» التي شهدت مشاركته في العام الماضي خلال عرضها بالعاصمة القطرية الدوحة، موضحا انه سيشارك فريق العمل بالجولة الخليجية في حال تم ذلك خلال فترة عيد الفطر المقبل.



وقال: ان العمل نفذ بشكل جيد وحصد نسبة مشاهدة كبيرة وفي حال عرضت في دول الخليج أتوقع ان تواصل نجاحاتها.