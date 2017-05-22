أميرة: شرفت بالتعاون مع القدير بوعدنان وأشكر الشيخ فهد المبارك والفندي والمزيعل

مفرح الشمري

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حقق الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح رغبة الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا بتغيير اسم مسلسله الإذاعي «عزوبي المول»، الذي كتبته أميرة نجم وأخرجه اسامة المزيعل، ليصبح «مول الهوايل»، بعد ان طلب ذلك الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا اثناء تسجيل حلقات المسلسل حتى لا يتشتت المستمع معه ومع اسم مسرحيته «عزوبي السالمية»، خصوصا ان احداث المسلسل تدور حول مول في منطقة السالمية.

من جانب آخر، انتهى الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا من تسجيل صوته على المقدمة الغنائية الخاصة بالمسلسل ويشاركه الغناء مطرب الشباب مطرف المطرف، الذي اعتبر هذا التعامل مع اسطورة الفن الكويتي عبدالحسين عبدالرضا اضافة كبيرة لمشواره الغنائي.

المقدمة الغنائية كتبها الشاعر الهادر ولحنها فهد الناصر ووزعها منتظر، وهي بمنزلة التقاء جيل العمالقة المتمثل بالاسطورة بوعدنان مع جيل الشباب المتمثل بالمطرب مطرف المطرف الذي قام ايضا بالاشراف على الأغنية الذي يقول مطلعها:

«سوقنا اللي ميتغير..

من تدش المباركية..

لمه وجيره تحير

لين سوق السالمية

عمار يا أهل اول عمار

صفينا بمول الهوايل»

مؤلفة المسلسل الواعدة أميرة نجم وصفت لـ «الأنباء» أجواء تسجيل الأغنية قائلة «بصراحة أجواؤها عجيبة جدا وانا لي الفخر اني اشتغل مع اسطورة بحجم الفنان عبدالحسين عبدالرضا حيث استفدت من توجيهاته كثيرا في مجال الكتابة الدرامية، بالاضافة الى انني سعيدة بتواجد نجم الشباب مطرف المطرف من خلال صوته في المقدمة الغنائية في العمل».

وشكرت نجم وكيل الاذاعة الشيخ فهد المبارك ومدير البرنامج العام سعد الفندي والمخرج اسامة المزيعل على ثقتهم بها للسنة الثالثة على التوالي في مسلسلات الاذاعة الرمضانية.

يذكر ان مسلسل «مول الهوايل» سيبث عبر اذاعة البرنامج العام طوال شهر رمضان قبل الافطار، ويضم نخبة كبيرة من النجوم، منهم داود حسين وهدى الخطيب وعبير الجندي، وعدد من الممثلين الشباب مثل علي العلي ومشاري المجيبل وعبدالعزيز الصايغ وأبرار المفيدي وآخرون.