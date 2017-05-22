انطلق ظهر امس في استديوهات الدراما تسجيل المسلسل الاجتماعي الكوميدي «غنيمة وغنايم» الذي سيبث عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني97.5fm في شهر رمضان المقبل.

المسلسل من بطولة الفنانتين القديرتين مريم الصالح وحياة الفهد والفنان القدير محمد المنصور والنجمة سماح، ويتطرق للعديد من القضايا والجوانب الاجتماعية المعاصرة التي تعيشها العائلة الكويتية البسيطة في قالب كوميدي مبني على الموقف.

وتجسد الفنانة القديرة حياة الفهد دور «غنيمة» والفنانة القديرة مريم الصالح دور «غنايم»، أما الفنان القدير محمد المنصور فيجسد شخصية «الخال»، وهم المحور الرئيسي الذي تدور حوله أحداث العمل الذي كتب أحداثه الكاتب محمد الكندري، ويخرجه المخرج محمد العلوي.