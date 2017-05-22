خلود أبوالمجد

كشف مركز السينما العربية عن قائمة الفائزين في النسخة الأولى من جوائز النقاد السنوية التي تمنح لأفضل إنجازات السينما العربية خلال 2016، وقام المركز بتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل أقيم مساء أمس الأول ضمن أنشطة الدورة الـ 70 من مهرجان كان السينمائي، وقد جاءت قائمة الفائزين كالتالي: أفضل ممثل مجد مستورة «نحبك هادي»- تونس، أفضل ممثلة هبة علي «أخضر يابس» - مصر، أفضل سيناريو «اشتباك» لخالد دياب ومحمد دياب - مصر، أفضل مخرج محمد دياب «اشتباك»- مصر، أفضل فيلم «آخر أيام المدينة» مصر - الإمارات.

وقال المحلل السينمائي علاء كركوتي، الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions التي تنظم فعاليات المركز عقب الإعلان عن الفائزين: «عبر جوائز النقاد السنوية يستمر مركز السينما العربية في دعم السينما العربية والترويج لها على المستويين العربي والدولي، وهذه المبادرة جزء من الوسائل التي نستخدمها لتحقيق ذلك، وسيكون هناك المزيد من المبادرات التي تساعد في انتشار السينما العربية بشكل أكثر رسوخا».

بينما قال الناقد أحمد شوقي مدير جوائز النقاد: «ما حققته الجوائز من تواصل وتفاعل بين النقاد، وبلورة لآرائهم ممثلة في الأفلام المرشحة والفائزة، هو في حد ذاته هدف يستحق ما بذل من جهد، وإذا أضفنا إليه دور الجوائز في دعم السينما العربية وترويج أفضل أفلامها، فستكون النسخة الأولى من الجوائز نجحت إلى حد كبير في تحقيق الأهداف التي أطلقت المبادرة من أجلها».