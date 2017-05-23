عبدالحميد الخطيب

لم تخف النجمة منى شداد سعادتها بالمشاركة في المسلسل الجديد «غرابيب سود» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على شاشة «ام بي سي» بمشاركة نخبة من ألمع النجوم في الوطن العربي. وقالت في تصريح لـ«الأنباء»: التجربة جديدة وتعتبر مكاشفة للواقع، حيث يستعرض العمل بواقعية أفعال تنظيم داعش الارهابي وتأثير ذلك على الكثير من النساء والأطفال والرجال.

وتابعت منى: هناك الكثير من المفاجآت ضمن احداث المسلسل المليئة بالاثارة والتشويق، متمنية أن تنال أعمالها رضا كل من يتابعها.

وكان البعض قد تساءل عن الصورة التي انتشرت لمنى ومعها الفنانة مرام وهما ترتديان النقاب، وقالت شداد: سنقدم في المسلسل شخصية امرأتان تقعان في براثن التنظيم الإرهابي وتتعرضان لمواقف انسانية كثيرة.

والمسلسل اجتماعي، سياسي، يتحدث عن التطرف والجهل، ويلقي الضوء على الاساليب التي ينتهجها «داعش» للعب بعقول الشباب والفتيات، ويعرض للإجرام والعنف والإرهاب المرتبط بالتنظيم الإرهابي، كما يتناول حكايات حب وغيرة وزواج وطلاق وحمل وغيرها من القضايا الإنسانية والاجتماعية ذات الأبعاد الدرامية المؤثرة، ما يصل بالمشاهد الى محصلة درامية متصاعدة وبالغة الاستفزاز في الوقت ذاته، لتنضج فكرة العمل رويدا رويدا في ذهن المشاهد.

الجدير بالذكر أن منى شداد تشارك في «غرابيب سود» بجانب نخبة من نجوم الخليج والعرب، منهم: محمود بوشهري ومرام وعيسى ذياب من الكويت، راشد الشمراني ومروة محمد ويعقوب الفرحان وعلي السعد من السعودية، سيد رجب ودينا وسمر علام ورامز الأمير من مصر، محمد الأحمد وديما الجندي وشادي الصفدي وروزينة اللادقاني وربى الحلبي من سورية، عزيز خيون من العراق، فاطمة ناصر وأيمن مبروك من تونس، جو طراد وليزا دبس من لبنان، وآخرين، والعمل من إخراج ثلاثة مخرجين هم «حسام الرنتيسي، حسين شوكت، عادل أديب».