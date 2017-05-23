اصدرت محكمة الجنح المفوضة برئاسة المستشار سعود الصانع حكما يقضي بالغرامة ثلاث آلاف دينار لخبيرة تجميل اساءت للفنان طارق العلي عبر برامج التواصل الاجتماعي.

وصرحت المحامية بشرى الهندال بانه تم رفع عدة شكاوى امام نيابة الاعلام ضد آخرين لتعرض الفنان طارق العلي للاساءة من قبلهم عبر برامج التواصل الاجتماعي ومن ضمنها هذه الشكوى التي تعرض فيها للاساءة من قبل خبيرة تجميل اساءت اليه قولا وأكدت ادارة مباحث الجرائم الالكترونية قيام المتهمة بتلك الواقعة بحسابها الذي يتابعه الكثير وهذا فيه مساس بسمعة وكرامة الفنان طارق العلي الذي يعد من اشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي.

وشكرت المحامية الهندال القضاء النزيه الذي انصف موكلها، وأكدت على الاستمرار في رفع شكاوى ضد من يسيء لموكلها طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ٦٣/٢٠١٥ الذي جاء بعقوبات مغلظة صيانة للحقوق ولسمعة وكرامة الاشخاص والمجتمع.