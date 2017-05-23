بشار جاسم

عبر المصور الفوتوغرافي المميز الذي دخل عالم الإخراج مشاري النجم عن سعادته بنجاح كليبه الأخير بأغنية «وين وين» للمطرب حمد القطان والتي تجاوز عدد مشاهداتها على «اليوتيوت» 6 ملايين مشاهدة.

وفـــي تصريــح خـاص لـ «الأنباء» يقول مشاري: «سعيد جدا وفخور بنجاح أغنية حمد القطان «وين وين» بمشاهدة 6 ملايين على «اليوتيوب» في شهر ونص، كوني مخرج هذا العمل ومصور فوتوغرافي ولم أدرس الإخراج من قبل ولم أعلم أن الحس الفني والنظرة وحب العمل افضل من الدراسة».

ويتابع: «تحديت نفسي وطبقت العمل مثل ما تخيلت بالاعتماد الكلي على توزيع الإضاءات والألوان في اللوكيشن، ولا شك أن البطل حمد القطان بالغناء وعفويته بالتمثيل يساعد في نجاح الكليب، وأنا عن نفسي اخترت اللوكيشن في مصافط عمارة بمجمع الصوابر، وتخيلت أن الكليب عبارة عن صور جميلة اخترتها في مخيلتي وكتبتها على ورق من توزيع إضاءات ولبس وتمثيل وحركات الكاميرا والستوري بورد، واخترت نوع الكاميرا ونوع الإضاءات والألوان، ولا شك انه كان معي أبطال أثق في فنهم ونظرتهم لنجاح هذا العمل الكبير وهم شركائي في الشركة».

ويضيف النجم: «مساعد المخرج فيصل النجم والإشراف العام قدفان القدفان، وقد صورنا العمل في يوم كامل وشاق ما حسينا في التعب كوني محبا لعملي ومخلصا فيه واشعر بسعادة، ولا كنت احسب الساعات، وحمد القطان صديقي قبل ان يجمعنا عمل، فالمناقشات معاه جدا سهلة ويثق في ذوقي ونظرتي له، ومن نظرة واحدة يعرف انا شنو ابي، ومتخيل ويعطيني اجمل مما كنت متوقع وانتهى هذا العمل، والحمد لله قدرت أوصل 90%‏ مما تخيلت».

ويكمل: «أعتبر هذا أول أعمالي في عالم الإخراج وان شاء الله في أعمال مجهز لها ومكتوبة ومرسومة من أفكار كاملة لدعايات إعلانية وفيديو كليبات وأعمال أخرى، وسعيد بالعمل مع فنان خلوق ومتجدد في الأفكار ودائما يختار أعمالا جديدة وجريء في طرحه مثل حمد القطان، وأعتبر هذا العمل بداية جميلة لي والقادم أفضل إن شاء الله، بالإضافة إلى عملي الثابت وهو التصوير الفوتوغرافي للدعايات، وجديدي إخراج أغنية جديدة للقطان ومشروع تعاون مع نجمة عربية كبيرة، وسأعلن عنها عبر «الأنباء» في الأيام المقبلة».