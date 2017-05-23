أمتلك لأفكار جديدة تحتاج إلى إمكانات كبيرة

أميرة عزام

amira3zzam@

أكد المذيع نواف القطان انه يحضر لبرنامج جديد على احدى القنوات التركية يستضيف من خلاله العديد من النجوم العرب والخليجيين وسيعرض قريبا.

وأضاف القطان في دردشة مع «الأنباء» انه يمتلك افكارا جديدة ولكنها تحتاج الى امكانيات كبيرة.. الى التفاصيل

ما جديدك في الفترة المقبلة؟

٭ أقدم برنامجا على قناة TRT التركية الناطقة بالعربية ويستضيف البرنامج نجوم الدراما التركية الذين يتابعهم العرب بشغف واهتمام وتصور هذه الحلقات في تركيا، وقد انتهينا من الموسم الأول، ثم بدأت في برنامج جديد على نفس القناة مع عمالقة الفن العربي بالتصوير في بلادنا العربية، وكانت بدايتها من الكويت مع الفنان داود حسين، ومن المنتظر ان تشهد المرحلة المقبلة استضافة المزيد من النجوم والتصوير معهم بعدة مدن عربية.

أهم ما يميز إذاعة أو أف أم؟

٭ أهم ما يميزها الصبغة الشبابية والأفكار المتجددة التي تعاصر تطلعات الشباب وطموحاتهم بما يعبر عن طاقة الشباب وبها برامج تعرض نجاح الشباب وابداعهم من الكويت ومن خارجها

ما البرنامج الذي تطمح إلى تقديمه؟

٭ امتلك افكارا كبيرة ولكنها تحتاج إلى امكانات كبيرة ماديا وانتاجا، حيث امتلك فكرة لبرنامج يمزج بين الفن والتوك شو والمسابقات وهي فكرة مقتبسة من تجربتي الإعلامية التي شهدت برامج متعددة، وأسعى للخروج من قالب التقليد المنتشر في معظم القنوات العربية، حيث ابحث بل وأمتلك فكرة خاصة بي وحديثة.

هل تحقق لك وزارة الإعلام طموحك؟

٭ نعم، الإذاعة تحقق لي جل طموحي، وإن كنت اشتاق إلى العمل التلفزيوني إلا أنني لم أجد في العروض التي قدمت لي من محطات مختلفة ما يناسبني.

من المذيع المميز عربيا او محليا من وجة نظرك؟

٭ علي حسن وعمر العثمان من الكويت، وفي مصر طغى وجود الفنانين على المشهد الإعلامي فأفسده في نظري، ومن السعودية أحب محمد الشهري مقدم حروف وأولوف.

أكثر المواقف صعوبة في مسيرتك الإعلامية؟

٭ في برنامج السندباد قبل رمضان كنت في العادة أغلق التلفون إلا أن ذلك لم يحدث عن سهو مني، ففي احد الايام إذا باتصال يخبرني قبل الهواء بدقائق أن والدتي دخلت المستشفى بسبب جلطة وهو ما وصل إلى المخرج فإذا به يتحدث عن إلغاء الحلقة إلا أنني رفضت الامر بالقطع احتراما للجمهور وإدارة قناة الراي.

وبالفعل قدمت الحلقة وكنت اثناء الفواصل انهمر في البكاء على والدتي والحمد لله كانت الطمأنينة على الوالدة بعد ذلك.

أسعد لحظات حياتك؟

٭ في اول حلقة لتصوير برنامج مسابقات الراي بنفس اليوم بشرت بابنتي ريان وأعلنت الأمر على الهواء وكان اليوم الأسعد في حياتي.

ما هو طموحاتك؟

٭ اتمنى أن ادير قناة تستوعب الطاقات الشبابية والقدرات المغمورة للأسف.

هل لديك ما تضيفه؟

٭ أشكر الله على نعمه، وأشكر قناة الراي وقناة فنون والإذاعة الكويتية، وأخيرا أشكر «الأنباء» على هذا اللقاء، وأعبر عن تقديري لهذه الجريدة التي تحترم الجميع.