مفرح الشمري

انتقل الى رحمة الله الفنان القدير علي البريكي أحد رواد الساحة الفنية الكويتية والخليجية وسيُوارى جثمانه عصر غد في مقبرة الصليبخات.

وبدأ الراحل البريكي حياته المهنية كمصور في قسم السينما، ثم انتقل بعد ذلك إلى مطبعة الحكومة، بعد ذلك عمل في إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبعدها عين مشرفا على مسرح الدسمة وعلى مسرح كيفان إلى تاريخ تقاعده عن العمل.



وفي عام 1961 انضم الى «فرقة المسرح العربي» بعد تحولها إلى فرقة أهلية، واختاره الفنان الراحل زكي طليمات ضمن مجموعة من الشباب للمشاركة في مسرحية «صقر قريش».



وكان البريكي قد التحق بمعهد التمثيل في ستينيات القرن العشرين، إلا أنه انقطع عن الدراسة فيه في نهاية السنة الثانية.



وقدم الراحل علي البريكي العديد من المسلسلات والتمثيليات التلفزيونية بالاضافة الى عدد كبير من المسرحيات مع رفقاء دربه بالوسط الفني.