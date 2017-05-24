فهد العليوة ومحمود وعبدالله بوشهري لم «يزعلوا» مني بل شجعوني ووقفوا إلى جواري

عبدالحميد الخطيب

«لم أستطع التوفيق بين الغناء والتمثيل لذلك اتخذت قرارا نهائيا بالتركيز في طريقي الذي احبه»، هذا ما اكده النجم الشاب إبراهيم دشتي عند سؤالنا له لماذا لم يكمل كممثل مع باقي نجوم مسلسل «اليوم الأسود» الذي سيعرض في رمضان على عدد من القنوات الفضائية، وقال إبراهيم: «خلاص اخذت سكتي، وقررت أن أكون مطربا فقط، ألبس دشداشتي وعقالي واقدم حفلاتي لجمهوري العزيز».

وأضاف دشتي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: «شعوري بأهمية الحفاظ على قيمتي كمطرب، كان دافعا قويا لي لتغيير مساري في الوسط الفني والتركيز على الغناء فقط، فمن غير المقبول ان اقوم بإحياء حفلات ضخمة بالزي الرسمي في دار الاوبرا وغيرها من الأماكن الكبيرة، ومن ثم اعتلي المسرح وأنا ألبس أزياء أطفال وأتنطط أمام الناس، او اجسد دورا لا يناسبني، وللعلم عرضت علي أعمال درامية ومسرحيات للعيد واعتذرت عنها لأن قراري نهائي».

وعن قيام مطربين مثل عبدالحليم حافظ وعمرو دياب وتامر حسني بالاتجاه للتمثيل بجانب الغناء وعدم تأثر قيمتهم الفنية، رد: «اعطوني دور بطولة مطلقة واغني فيه مثلهم ولن أتردد في تقديمه». وبسؤاله هل نعتبر ما قاله شرطا ليعود للتمثيل، أجاب: «أنا ابحث عن قيمتي كمطرب، ولا يوجد عندي مشكلة في تقديم أدوار تمثيلية تساعد في هذا الجانب، ولقد عرضت علي مسرحية لتقديمها في العيد وقلت عندي شرط وهو ان اظهر بشخصيتي كمغن ولا اتنطط أو ألبس أزياء لا تناسبني».

واستطرد دشتي: «اعتبر نفسي نضجت فنيا، واحرص في الفترة الاخيرة على الظهور في جميع المناسبات بالغترة والعقال، الزي الذي يعبر عن هويتي وشخصيتي واعتز به، ولن يكون هناك مصداقية اذا شاهدني الناس في حفل كبير وبعدها اقدم دورا كوميديا وتهريجا على المسرح».

وعما اذا كان هناك تأثير من احد عليه ليتخذ هذا القرار، قال النجم الشاب: «هذا أنا، وقراري شخصي، ورغم ان القرار اثر علي فنيا، خصوصا أنني انتج أعمالي بنفسي وكان التمثيل يدر دخلا يساعدني في تقديم أغنيات جديدة، لكنني مستمر في طريقي الذي اخترته، والآن قاعد أتعب على شغلي، والحمد لله أجد دخلا من الغناء في الاعراس والحفلات الخاصة وحفلات التخرج وغيرها».

وعند استفسارنا منه عن اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «اليوم الأسود» وهل يسبب هذا الامر أي «زعل» او خلافات مع الكاتب فهد العليوة وفريق العمل ومنهم محمود وعبدالله بوشهري الذين تربطهم به علاقة صداقة قوية، أوضح إبراهيم: «لا يوجد أي خلاف ولم يزعل أي احد من فريق «اليوم الأسود» فهم أصحابي، والموضوع صار عاديا، وقاموا جميعا بتشجيعي ووقفوا الى جواري، وأنا أتمنى لهم كل التوفيق في عملهم الجديد».

وكشف جديده لـ «الأنباء»، قائلا: لدي أغنية «غمزة» من كلمات مشرف العتابي وألحان وتوزيع عصام كمال، وسأطرحها كعادتي بعيدا عن زحمة المناسبات وتحديدا بعد انتهاء موسم عيد الفطر السعيد، كما اجهز لعدد من الأغاني المتنوعة والتي تحمل «ستايل» مختلفا وتناسب جميع الأذواق وأتعاون فيها مع المبدعين الملحن عبدالله القعود والملحن فهد الناصر والشاعر سعد المسلم، متمنيا ان تنال جميع أعماله رضا جمهوره في كل مكان.

جدير بالذكر ان النجم إبراهيم دشتي انتهى من تسجيل شارة مسلسل «نهاية حلم»، والعمل من تأليف دخيل النبهان وإخراج خالد الفضلي، ويشارك فيه كوكبة من النجوم منهم عبدالله بوشهري وأمل العوضي وأحمد السلمان وخالد البريكي وملاك الكويتية وفهد البناي وانتصار الشراح ونواف نجم وأميرة محمد وغيرهم. وتدور الأحداث حول قصة حب تجمع بين رجل وامرأة، وبينما يتفقان على الزواج، يجدان رفض جميع من حولهما.