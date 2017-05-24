فاز عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التلفزيون د.براك الديكان بجائزة افضل فيلم وثائقي قصير في اختتم مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب بدورته السابعة وذلك عن فيلمه «السينما 100 عام»، كما فاز بجائزة افضل فيلم وثائقي طويل من خلال فيلمه «193٦» وسط منافسة كبيرة من المشاركين في هذه الدورة من المهرجان التي اقيمت تحت شعار «السينما والمقاومة» واختتمت قبل ايام. وعن جوائز المهرجان الاخرى، فاز فيلم «حبة رمل» لمخرجه سليم القادري من المغرب، وحصل فيلم «الوليدة» لمخرجه عبدالفتاح سراري على جائزة أحسن سيناريو والمخرج بهاء الكاظمي عن فيلمه «فرية»، وفيما يخص المسابقة الجهوية فاز بها فيلم «مكاين ما يدار»، لمخرجه المهدي العلم.