أشارك نجوم مسرحية «فانتازيا» عروض عيد الفطر

أحمد الفضلي

انتهى الفنان القدير سعد الفرج من تسجيل دوره في المسلسل الدرامي الإذاعي «راعي النصيفة» الذي يتم تسجيل آخر حلقاته حاليا في أحد استديوهات إذاعة الكويت تمهيدا لبثه في رمضان ضمن سلسلة أعمال أنجزتها الإذاعة ضمت العديد من الأسماء الفنية القديرة.

وأكد الفرج انه حريص على تلبية أي دعوة تتعلق بالدراما الكويتية على مستوى الإذاعة والتلفزيون، خصوصا في حال كانت تضم نجوم الدراما الإذاعية الكويتية التي سبق وان قدمت في السنوات الماضية وعبر الأثير كوكبة من الأعمال الناجحة، وهذا العام حرصت على عدم انقطاع هذه العادة وشاركت كوكبة من نجوم الفن الكويتي من خلال عمل إذاعي سيحمل عنوان «راعي النصيفة».

وأوضح الفرج خلال حديثه لـ «الأنباء» أن عمله الجديد سيكون ضمن سلسلة أعمال رائعة تقدمها الإذاعة في رمضان لما يحتويه من مواقف وسيناريو جيد، خلاف مشاركة العديد من الأسماء الرائدة في الدراما الاذاعية الكويتية، منهم الفنانة القديرة مريم الصالح والقدير سمير القلاف والنجم ابراهيم الحربي وغيرهم من الأسماء التي عملت بشكل متواصل وقدمت مجهودا كبيرا طوال فترة تسجيل المسلسل الأمر الذي سيساهم بنجاحه.

وأضاف الفرج انه سعيد بالاهتمام الكبير الذي يوليه المسؤولون في وزارة الاعلام وإذاعة الكويت والذي سيكون له دور كبير في ازدهارها وعودتها للريادة على مستوى الخليج، موضحا ان زيارة أغلب مسؤولي الوزارة للأعمال الإذاعية أثناء فترة تسجيلها يؤكد وجود دعم كبير لقطاع الاذاعة. وفيما يتعلق بإمكانية وجود الكبار في التلفزيون بعد ظهورهم في الاذاعة هذا العام، قال: هذا السؤال يجب ان يوجه للمسؤولين في التلفزيون فنحن كفنانين لن نتردد بالتواجد بعمل يضمنا جميعا نعيد من خلاله الأعمال التي قدمت في الماضي.

وعن إمكانية مشاركته في عمل مسرحي خلال موسم عيد الفطر، أفاد انه سيشارك نجوم مسرحية «فانتازيا» خلال عروض عيد الفطر المقبل والتي تأتي مكملة لسلسلة العروض التي قدمت في الفترة الماضية على مسرح مركز جابر الثقافي لمدة عشرة أيام وشهدت إقبالا جماهيريا، الأمر الذي دفع بالقائمين على العمل لتكرار عرضه خلال عيد الفطر.

وأوضح الفرج انه يحرص وبشكل دائم على لقاء جمهوره في الكويت وخارجها من خلال عمل مسرحي، ومتى ما وجد النص الجيد لن يتردد في المشاركة.